Juve, senti Ganz: "Vlahovic tra i più forti in Europa. Scudetto? Dico questo." E su Spalletti...

"Milan bestia nera dell'Inter. I rossoneri possono vincere lo scudetto, ma devono migliorare con le piccole. Crisi attaccanti? Il ruolo è cambiato: oltre al gol hanno tanti altri compiti. Gasperini in poco tempo ha dato spessore alla Roma. Atalanta: non facile mantenere il livello degli ultimi nove anni. Juve: anche un grande come Spalletti ha bisogno di tempo". Così Maurizio Ganz , a "Radio Anch'io Sport", su Rai Radio 1. "Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Ieri è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l' Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga", ha detto Ganz, doppio ex, avendo giocato sia nel Milan che nell' Inter .

Il Milan di Allegri e la Roma di Gasp

"Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse.E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio", ha proseguito l'ex attaccante. "Il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita. Gli scudetti si vincono con la difesa forte. Gasperini non è una sorpresa: ha fatto cose meravigliose a Bergamo. Mi colpisce lo spessore tattico, tecnico e atletico che ha dato alla Roma in così poco tempo. E se arrivano i gol da tanti altri giocatori, non attaccanti, si può vincere lo scudetto", ha detto ancora Ganz, a proposito della "crisi" dei centravanti, con la Roma, capolista, per esempio, spesso in campo col "falso nove", come ieri, con Baldanzi titolare al centro dell'attacco.

Su Vlahovic e Juve

"Francesco Pio Esposito ha un avvenire incredibile, soprattutto per la Nazionale. Come Camarda ha dei mezzi importanti. Hanno entrambi fisicità e soprattutto cattiveria nell'attaccare la porta. Bisogna avere pazienza", ha detto poi l'ex centravanti. "Ci sono tanti stranieri che arrivano qua in Italia e vengono messi davanti ai nostri talenti italiani. Bisogna invece avere il coraggio di lanciarli. Comunque Bonny mi ha sorpreso, l'anno scorso l'ho visto a Parma e sta facendo molto bene. Sia lui che Esposito sono due pedine fondamentali per l'Inter quando Lautaro e Thuram non saranno in forma", ha quindi precisato Ganz. "Momento difficile per la Juve, ci vorrà del tempo. Subentrare non è la stessa cosa di iniziare la stagione dal primo giorno. Anche i grandi allenatori come Spalletti hanno bisogno di tempo. Vlahovic per me è fortissimo, è un titolare inamovibile. Ha grandi qualità tecniche e morali, a Firenze si è vista la personalità con cui ha giocato in uno stadio che lo ha fischiato tutto il tempo. Vlahovic è il punto di partenza di questa Juve, per me è uno degli attaccanti più forti in Europa, nessuno me lo leva dalla testa", ha concluso l'ex attaccante, fra le altre, di Inter e Milan.

