Grosso: "Ci abbiamo creduto fino alla fine". E Gilardino: "Rosico col sorriso"

REGGIO EMILIA - "Siamo stati bravi a riprendere la partita all'ultimo minuto, i ragazzi hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Abbiamo avuto degli alti e dei bassi, dobbiamo cercare di avere più continuità all'interno della partita. Ci sono margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di crescere". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso dopo il pareggio interno con il Pisa: "La salvezza resta l'obiettivo e ce l'ho ben chiaro. Vogliamo crescere e il campionato è molto difficile. La settimana scorsa abbiamo fatto una partita straordinaria a Bergamo e quella prima abbiamo perso in casa con il Genoa, dobbiamo avere sempre grande umiltà. Gilardino? Quando ci rincontriamo è sempre bello. Abbiamo condiviso tante belle esperienze. C'è un rapporto bello e sincero, sono contento per lui perché sta facendo una bella carriera".