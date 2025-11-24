Grosso: "Ci abbiamo creduto fino alla fine". E Gilardino: "Rosico col sorriso"

REGGIO EMILIA - "Siamo stati bravi a riprendere la partita all'ultimo minuto, i ragazzi hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Abbiamo avuto degli alti e dei bassi, dobbiamo cercare di avere più continuità all'interno della partita. Ci sono margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di crescere". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso dopo il pareggio interno con il Pisa: "La salvezza resta l'obiettivo e ce l'ho ben chiaro. Vogliamo crescere e il campionato è molto difficile. La settimana scorsa abbiamo fatto una partita straordinaria a Bergamo e quella prima abbiamo perso in casa con il Genoa, dobbiamo avere sempre grande umiltà. Gilardino? Quando ci rincontriamo è sempre bello. Abbiamo condiviso tante belle esperienze. C'è un rapporto bello e sincero, sono contento per lui perché sta facendo una bella carriera".
Le parole di Gilardino
"Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Credo che il pareggio sia un risultato giusto per quello che si è visto sul campo, nel primo tempo siamo stati molto ordinati e abbiamo creato alcune buone situazioni dove, con un po' più di lucidità e concretezza, potevamo fare altri gol. Nel secondo tempo il Sassuolo ha alzato la qualità con i cambi. Prendere gol a 30 secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere alto il morale e l'entusiasmo. La squadra ha margini di miglioramento sotto l'aspetto mentale, soprattutto negli episodi della gara, dove spesso ci manca qualcosa per ottenere il bottino pieno fuori casa. Potevamo portare a casa i tre punti, ma non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi. Ci portiamo a casa il punto". Queste le parole, sempre ai microfoni di Dazn, del tecnico del Pisa Alberto Gilardino. Poi, in conferenza stampa, aggiunge: "Si rosica col sorriso perché non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per interpretazione, costanza, sacrificio".