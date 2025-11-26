Tuttosport.com
Serie A: la 12ª giornata su Dazn si chiude con oltre 6,5 milioni di spettatori

Il Derby di Milano trascina gli ascolti e registra il miglior risultato di sempre
1 min
serie a dazn inter milan
Serie A: la 12ª giornata su Dazn si chiude con oltre 6,5 milioni di spettatori© Marco Canoniero
TORINO - La 12ª giornata della Serie A Enilive 2025-26 si è chiusa con oltre 6,5 milioni di spettatori (6.516.995) su Dazn. Continua così la striscia positiva di una stagione che, con quasi un terzo di campionato già giocato, vede la classifica cortissima in vetta: la Roma è al primo posto e Milan, Napoli, Inter e Bologna inseguono da vicino, tutte a un passo dalle posizioni di testa. Il Derby di Milano si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del nostro campionato.

La sfida numero 183 in Serie A tra Inter e Milan, vinta 1-0 dai rossoneri, con 2.136.298 spettatori diventa il Derby della Madonnina più visto su Dazn, superando gli ascolti della stracittadina del 5 febbraio 2023 (2.126.241), che aveva visto l'Inter imporsi per 1-0 con un gol nel primo tempo di Lautaro Martínez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

