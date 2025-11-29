Milan-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Spegnere l'entusiasmo derby e andare avanti, un passo dopo l'altro, per spingere il Milan sempre più in alto. A San Siro contro la Lazio il Diavolo ha la chance di issarsi solitario in testa alla classifica e Max Allegri questa opportunità non intende mancarla. Per questo ha come al solito predicato calma a dispetto dell'euforia contagiosa data dalla vittoria contro l'Inter invitando la sua squadra solo a pensare all'obiettivo finale, ovvero entrare in Champions League. "E' solo a quello che dobbiamo pensare. É stata una vittoria meravigliosa ma ora basta parlare di derby. E' importante avere tutti l'obiettivo davanti e mettersi tutti a disposizione della squadra per quello finale, sapendo che non è assolutamente facile: quest'anno in 6-7 punti ci sono tante squadre così vicine dopo 12 giornate" ha detto il tecnico toscano.
Segui Milan-Lazio LIVE sul nostro sito
Dove vedere Milan-Lazio: diretta tv e streaming
La partita tra Milan e Lazio è in programma a San Siro alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Milan-Lazio, probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Odugu, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Castiello.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni, Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos.
ARBITRO: Collu. ASSISTENTI: Vecchi-Yoshikawa. QUARTO UOMO: Zufferli. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.