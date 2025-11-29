Milan-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Spegnere l'entusiasmo derby e andare avanti, un passo dopo l'altro, per spingere il Milan sempre più in alto. A San Siro contro la Lazio il Diavolo ha la chance di issarsi solitario in testa alla classifica e Max Allegri questa opportunità non intende mancarla. Per questo ha come al solito predicato calma a dispetto dell'euforia contagiosa data dalla vittoria contro l'Inter invitando la sua squadra solo a pensare all'obiettivo finale, ovvero entrare in Champions League. "E' solo a quello che dobbiamo pensare. É stata una vittoria meravigliosa ma ora basta parlare di derby. E' importante avere tutti l'obiettivo davanti e mettersi tutti a disposizione della squadra per quello finale, sapendo che non è assolutamente facile: quest'anno in 6-7 punti ci sono tante squadre così vicine dopo 12 giornate" ha detto il tecnico toscano.