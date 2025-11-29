Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa-Verona: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

De Rossi contro Zanetti per lo scontro diretto salvezza di scena al Ferraris
3 min
Genoa-Verona: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Getty Images

GENOVA - Un sabato importante per Genoa e Verona, che, nel corso della 13ª giornata di campionato, si sfidano al Ferraris per conquistare punti preziosi nella corsa salvezza. Uno scontro diretto già decisivo per due formazioni che al momento occupano terzultimo e ultimo posto in campionato, con un disperato bisogno di trovare tre punti per allontanare un periodo difficile. I rossoblù arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la guida di Daniele De Rossi, dopo i pareggi contro Fiorentina e Cagliari. Dall'altro lato, invece, gli scaligeri sono, insieme proprio alla viola, una delle due squadre ancora a secco di vittorie in questo torneo e arrivano alla sfida dopo il pesante ko casalingo contro il Parma. Per Zanetti è fondamentale riuscire a muovere la classifica anche per salvare il suo posto sulla panchina gialloblù.

Genoa-Verona, dove vederla in streaming e tv

Genoa-Verona, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A, è in programma alle ore 15 al Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn (214).

Genoa-Verona, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. A disposizione: Sommariva, Siegrist, Ekhator, Otoa, Masini, Onana, Carboni, Sabelli, Gronbaek, Fini, Ekuban, Venturino. Indisponibili: Cuenca, Messias, Cornet. Squalificati: Norton-Cuffy. Diffidati: Ostigard

VERONA (3-5-2): Montipò. Frese, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Gagliardini, Bernede, Akpa Akpro, Belghali; Orban, Giovane. All. Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Nunez, Valentini, Slotsager, Fall, Kstanos, Mosquera, Niasse, Harroui, Al-Musrati, Sarri, Aiayi. Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Yellu, Serdar. Squalificati: -. Diffidati: Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Lo Cicero-Politi. IV UOMO: Bonacina. VAR: Mazzoleni. AVAR: Maggioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS