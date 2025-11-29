Genoa-Verona: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

GENOVA - Un sabato importante per Genoa e Verona, che, nel corso della 13ª giornata di campionato, si sfidano al Ferraris per conquistare punti preziosi nella corsa salvezza. Uno scontro diretto già decisivo per due formazioni che al momento occupano terzultimo e ultimo posto in campionato, con un disperato bisogno di trovare tre punti per allontanare un periodo difficile. I rossoblù arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la guida di Daniele De Rossi, dopo i pareggi contro Fiorentina e Cagliari. Dall'altro lato, invece, gli scaligeri sono, insieme proprio alla viola, una delle due squadre ancora a secco di vittorie in questo torneo e arrivano alla sfida dopo il pesante ko casalingo contro il Parma. Per Zanetti è fondamentale riuscire a muovere la classifica anche per salvare il suo posto sulla panchina gialloblù.