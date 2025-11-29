Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Parma-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La squadra di Cuesta ospita i friulani nel 13° turno del massimo campionato italiano
2 min

Dopo la vittoria in casa del Verona, il Parma cerca altri tre punti contro l'Udinese per dare ulteriore slancio alla classifica e tenere a distanza la zona retrocessione: il doppio successo é un tabù da sfatare, i crociati non vincono due partite di fila in Serie A dal luglio 2020. Il primo colpo stagionale in trasferta ha ridato entusiasmo all'ambiente. "Nella nostra settimana abbiamo mantenuto il focus sul continuare a migliorare. Lavorare dopo una vittoria è sempre bello. Vogliamo creare continuità nei nostri risultati e crescere nelle prestazioni. Vogliamo mostrare il nostro livello più alto. Come squadra abbiamo tante opzioni, con diversi ragazzi che possono far bene, sia in attacco che in difesa” ha detto Cuesta alla vigilia dell'incontro.

Segui Parma-Udinese LIVE sul nostro sito

Dove vedere Parma-Udinese: diretta tv e streaming

La partita tra Parma e Udinese è in programma alle ore 15 allo stadio Tardini e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Parma-Udinese, probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Guaita, Trabucchi, Valeri, Begic, Benedyczak, Hernani, Plicco, Ordonez, Estevez, Cremaschi, Djuric, Ondrejka, Oristanio.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Kristensen, Goglichidze, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Lovric, Piotrowski, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa.

ARBITRO: Piccinini. ASSISTENTI: Ceccon-Regattieri. QUARTO UOMO: Mucera. VAR: Prontera. AVAR: Abisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS