Parma-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Dopo la vittoria in casa del Verona, il Parma cerca altri tre punti contro l'Udinese per dare ulteriore slancio alla classifica e tenere a distanza la zona retrocessione: il doppio successo é un tabù da sfatare, i crociati non vincono due partite di fila in Serie A dal luglio 2020. Il primo colpo stagionale in trasferta ha ridato entusiasmo all'ambiente. "Nella nostra settimana abbiamo mantenuto il focus sul continuare a migliorare. Lavorare dopo una vittoria è sempre bello. Vogliamo creare continuità nei nostri risultati e crescere nelle prestazioni. Vogliamo mostrare il nostro livello più alto. Come squadra abbiamo tante opzioni, con diversi ragazzi che possono far bene, sia in attacco che in difesa” ha detto Cuesta alla vigilia dell'incontro.