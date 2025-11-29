Tuttosport.com
Zaniolo-Davis, l'Udinese sbanca Parma. Genoa, prima gioia per De Rossi: 2-1 al Verona

I friulani tornano all vittoria e agganciano la Lazio in classifica; primo successo per l'ex tecnico della Roma, decidono Colombo e Thorsby
2 min
Zaniolo-Davis, l'Udinese sbanca Parma. Genoa, prima gioia per De Rossi: 2-1 al Verona © Getty Images

Dopo due sconfitte di fila, torna alla vittoria l'Udinese che espugna il Tardini di Parma con un gol per tempo e vola a quota 18 punti in classifica, agganciando momentaneamente la Lazio. La formazione di Runjaic passa in vantaggio all'11° minuto con Zaniolo, abile a sfruttare un'incertezza di Corvi in porta. Nella ripresa, arriva il raddoppio al 65° firmato da Davis su rigore che costringe al fallo Troilo, espulso dall'arbitro grazie al richiamo del Var. Il Parma non dà quindi seguito alla vittoria di Verona e resta fermo a quota 11 punti, raggiunto dal Genoa.

Genoa ok in rimonta

Vince in rimonta il Genoa in casa contro il Verona e per Daniele De Rossi, subentrato a Vieira sulla panchina dei liguri, si tratta della prima vittoria in campionato. In vantaggio però ci va l'Hellas con Belghali al minuto 21 ma nel finale di primo tempo arriva il pari del Genoa firmato ancora da Lorenzo Colombo. Nella ripresa è un monologo rossoblù con la formazione ligure che trova il gol della vittoria al minuto 62 grazie ad un perentorio colpo di testa di Thorsby su cross di Ellertsson. In classifica, Il Genoa aggancia a 11 punti il Parma mentre gli scaligeri restano fanalino di coda insieme alla Fiorentina a quota 6 punti.

