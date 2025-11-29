Udinese, Runjaic: "Molto felice per Zaniolo. La mia espulsione? Ho sbagliato a fare..."

Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria della sua Udinese in casa del Parma per 2-0 , decisa dalle firme di Zaniolo e Davis . Il tecnico dei friulani, espulso nel finale, ha dichiarato: “Sono molto felice. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nella ripresa la partita era difficile, non sono felice del secondo tempo ma era una partita dura, piena di seconde palle. Non c’erano le condizioni per avere un possesso palla facile viste le condizioni del campo".

Le parole di Runjaic

Il tecnico dell'Udinese ha continuato così: "Il Parma ha rischiato di più nella ripresa. Potevamo tenere di più la palla per attrarli ma si vedeva che la squadra non era completamente rilassata e in Serie A bisogna sempre stare all'erta ed abbiamo difeso bene oggi, anche sulle loro rimesse laterali lunghe. Giocare a Parma non è mai facile, Zaniolo ha trovato l’opportunità giusta per segnare ed è stato molto importante. Sono molto felice per lui”. Poi sulla sua espulsione ha aggiunto: "Cosa è successo? Chiedi all'arbitro. Per me il rosso è stato esagerato, ha fischiato un fallo di mano che secondo me non c'era, ero lì di fronte. Sapendo che il gioco può cambiare velocemente, poteva essere una situazione difficile per noi. Non ero d'accordo con la decisione dell'arbitro, sono entrato in campo e ho sbagliato, la conseguenza era il cartellino rosso, il mio primo in Serie A".

Le dichiarazioni di Cuesta

"Oggi siamo arrivati più volte alla conclusione, ma non siamo riusciti a concretizzare. Gli eventi della partita sono girati più a favore dell'Udinese, soprattutto per merito loro. Dobbiamo continuare a lavorare in vista delle prossime partite". Lo ha dichiarato Carlos Cuesta, allenatore del Parma, dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Udinese: "Bisogna digerire in fretta questa sconfitta. La reazione avuta nel secondo tempo mi è piaciuta. Prima dell'episodio del rigore ci siamo resi più volte pericolosi. Dopo il 2-0 la partita è cambiata, ma ci abbiamo provato fino alla fine anche in dieci uomini".