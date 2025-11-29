Yildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta

Il Cagliari di Pisacane è ordinato e attento in difesa, la Juve sbatte sul muro isolano per il primo quarto d'ora e dopo si fa anche sorprendere: la sveglia Palestra l'aveva già data a inizio partita, puntando e vincendo - fallosamente - un duello con Kostic in area urlando al rigore, poi al 25' ancora l'esterno destro ospite si scatena sfruttando un errore del serbo, infilandolo in velocità e mettendo dentro un pallone su cui duellano Locatelli ed Esposito , il centravanti di Pisacane riesce anche grazie alla deviazione dell'avversario a infilare la sfera a fil di palo tra un nugolo di gambe bianconere. Stadium prima ammutolito poi mugugnante, ma ci pensa ancora una volta Yildiz , il leader di questa Juventus, a riportare subito il match in parità: inserimento di rabbia di Thuram, tiro deviato, palla sporca in area su cui si avventa rapace il turco che di stinco al volo firma l'1-1 immediato.

Partita stappata, Vlahovic ha sul sinistro la prima occasione vera ma cicca la conclusione che poteva portare al raddoppio e piove pure sul bagnato per il serbo e per la Juve: problema muscolare apparso subito serio, adduttore gamba sinistra, Dusan chiede immediatamente il cambio e la frase detta a Spalletti mentre esce non fa presagire nulla di buono. Dentro David a fare a sportellate, Conceicao si butta dentro a fare il centravanti e di testa, non proprio la sua specialità, riesce solo a passare il pallone al portiere piuttosto che ribaltare il risultato. Spalletti chiede alla squadra di cercare la punta ma il canadese resta isolato, non così il texano McKennie, che entra con uno splendido tacco nell'azione del 2-1 manovrata con Kalulu e conclusa ancora dal numero 10 con un sinistro imparabile: superato anche Del Piero, 20 gol raggiunti a 20 anni e 209 giorni - Alex a 20 anni e 343 giorni - e 12 tra gol e assist già in stagione.