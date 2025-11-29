Yildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta

La Juve torna a infilare due vittorie di seguito - non succedeva da un mese tra Udinese e Cremonese, tra Brambilla e Spalletti - nonostante Kostic si trovi davanti Zambrotta reincarnato in Palestra: tutto merito di Kenan Yildiz, della stella con il numero 10 e leader della Juventus sia tecnica che agonistica, vero gioiello a cui si aggrappa Spalletti per non perdere il treno delle prime in classifica. Dopo i punti pesanti in Norvegia, altri tre importantissimi in campionato per guardare ora le big cosa fanno, in attesa di diventarlo.
Preoccupa il ko di Vlahovic, che sembra molto serio, tanto più che sia David che Openda hanno clamorosamente steccato anche questa occasione, mettendosi in mostra soltanto per errori tecnici e occasioni sprecate in un finale comunque acceso da un ingresso ottimo, quello di Miretti, e dal bicchiere mezzo pieno delle tante occasioni costruite, seppur buttate via. Ora toccherà a Spalletti inventarsi qualcosa dall'alto della sua enorme esperienza calcistica, davanti ci sono impegni senza sosta: l'Udinese per gli ottavi di Coppa Italia, il Napoli di Conte al Maradona e l'altra sfida europea da non fallire, in casa contro l'insidioso Pafos sorpresa Champions.
Palestra asfalta Kostic, Esposito-gol poi si scatena Yildiz
Il Cagliari di Pisacane è ordinato e attento in difesa, la Juve sbatte sul muro isolano per il primo quarto d'ora e dopo si fa anche sorprendere: la sveglia Palestra l'aveva già data a inizio partita, puntando e vincendo - fallosamente - un duello con Kostic in area urlando al rigore, poi al 25' ancora l'esterno destro ospite si scatena sfruttando un errore del serbo, infilandolo in velocità e mettendo dentro un pallone su cui duellano Locatelli ed Esposito, il centravanti di Pisacane riesce anche grazie alla deviazione dell'avversario a infilare la sfera a fil di palo tra un nugolo di gambe bianconere. Stadium prima ammutolito poi mugugnante, ma ci pensa ancora una volta Yildiz, il leader di questa Juventus, a riportare subito il match in parità: inserimento di rabbia di Thuram, tiro deviato, palla sporca in area su cui si avventa rapace il turco che di stinco al volo firma l'1-1 immediato.
Partita stappata, Vlahovic ha sul sinistro la prima occasione vera ma cicca la conclusione che poteva portare al raddoppio e piove pure sul bagnato per il serbo e per la Juve: problema muscolare apparso subito serio, adduttore gamba sinistra, Dusan chiede immediatamente il cambio e la frase detta a Spalletti mentre esce non fa presagire nulla di buono. Dentro David a fare a sportellate, Conceicao si butta dentro a fare il centravanti e di testa, non proprio la sua specialità, riesce solo a passare il pallone al portiere piuttosto che ribaltare il risultato. Spalletti chiede alla squadra di cercare la punta ma il canadese resta isolato, non così il texano McKennie, che entra con uno splendido tacco nell'azione del 2-1 manovrata con Kalulu e conclusa ancora dal numero 10 con un sinistro imparabile: superato anche Del Piero, 20 gol raggiunti a 20 anni e 209 giorni - Alex a 20 anni e 343 giorni - e 12 tra gol e assist già in stagione.
Cambiaso dentro, Koop grazia il Cagliari. Standing ovation per il 10
A pagare la terribile giornata è Kostic, letteralmente travolto da Palestra: Spalletti inserisce Cambiaso per dare più equilibrio e proprio l'esterno bianconero manda in fumo una grande azione di Conceicao con un tentativo goffo e impreciso di assist al centro invece di tirare in porta. Il portoghese scatenato in questo avvio di ripresa, si fa chiudere lo specchio da Caprile in uscita sbagliando il tocco decisivo e poi serve un assist clamoroso a Koopmeiners che grazia letteralmente il Cagliari e butta via il possibile tris mandando a lato un rigore in movimento.
Dall'altra parte è il Cagliari a rendersi pericoloso con Idrissi appena entrato, ma è un lampo nel festival delle azioni sprecate dalla Juventus: Conceicao, Openda - che sostituisce Kenan cinque minuti dalla fine, standing ovation dello Stadium per la sua stella assoluta - e David sbagliano tutto lo sbagliabile in campo aperto e in vari contropiede, lasciando fino all'ultimo la partita in bilico, e buon per Spalletti che Perin sia attento sul suo palo e vanifichi i tentativi delle ultime carte di Pisacane, Felici e Gaetano. Finisce con Locatelli a prendersi il fallo in zona bandierina, che tanto lasciarla agli attaccanti...La Juve si prende i tre punti, non lascia scappare da solo il Como nella zona calda che vale la Champions e ora aspetta i risultati delle battistrada, sperando di farne parte presto.
