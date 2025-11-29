Milan, vittoria col brivido VAR: a San Siro succede di tutto nel recupero, Lazio furiosa

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che dopo il successo nel derby della Madonnina si prende ancora una volta la scena di San Siro superando la Lazio di Maurizio Sarri trascinata dalle rete di Rafa Leao (51'). Un risultato che consente a Massimiliano Allegri , espulso al 96' per proteste contro la revisione al Var per un tocco di braccio di Strahinja Pavlovic reclamato dagli ospiti, di accomodarsi in vetta alla classifica con 28 punti e un vantaggio di una lunghezza sulla Roma di Gian Piero Gasperini , che domenica 30 ospiterà a sua volta il Napoli di Antonio Conte (20.45). Milan e Lazio si ritroveranno invece già al prossimo appuntamento in agenda, con l'ottavo di Coppa Italia in programma alle ore 21 di giovedì 4 dicembre presso lo stadio Olimpico. A seguire, il ritorno in campionato rispettivamente contro Torino (08/12) e Bologna (07/12).

Milan-Lazio: il racconto della partita

Parte forte la Lazio che guadagna la prima occasione da gol dopo 2 minuti di gioco con il colpo di testa di Gila respinto da Maignan sulla traversa. I biancocelesti si assicurano il controllo del gioco, indovinano altre ripartenze e si rendono nuovamente pericolosi al 13' con la palla messa in mezzo da Zaccagni che attraversa però lo specchio senza essere intercettetata. Il Milan prova a guadagnare campo, ma si scontra con la buona copertura difensiva della formazione ospite. Gli uomini di Sarri tornano allora a sfruttare le corsie esterne, con Zaccagni che sfonda in area chiamando ancora in causa Maignan. Nella ripresa, è ancora la Lazio a fare la voce greossa con l'esterno azzurro che raccoglie il cross di Bartesaghi trovando la respinta di Tomori. Ma a sbloccare le marcature ci pensa Leao al 51' che risponde presente all'assist del difensore inglese innescato dalla bella combinazione con Saelemaekers e Fofana. Non passa molto che l'ex Monaco ci prova da limite scheggiando il palo di Provedel. Al 62', è ancora una volta Leao a convocare il portiere biancoceleste, bravo a negare il raddoppio. Bartesaghi mette poi dentro un altro cross destinato a Loftus-Cheek, ma l'ex Chelsea colpisce male di testa e la sua conclusione termina sul fondo. La Lazio torna ad attaccare con Castellanos, che sul limite dell'area anticipa Pavlovic ma non riesce a battere a rete. Nel finale, il difensore serbo calcia di prima sulla sponda di Saelemaekers ma trova la risposta incerta ma efficace di Provedel. All'ultimo secondo di recupero, gli ospiti reclamano un tocco col braccio di Pavlovic sul tiro di Romagnoli. Chiamato al Var, Collu espelle Allegri per proteste. Riavvolto il nastro dell'espisodio, il direttore di gara rileva un fallo precedente l'episodio commesso da Marusic. Al triplice fischio esplode San Siro: 1-0 il finale.