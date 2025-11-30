Torino ko a Lecce: Asllani fallisce il rigore del 2-2 al 90'. Di Francesco risale

Il Torino cade anche in trasferta. Dopo la debacle casalinga contro il Como, gli uomini di Marco Baroni escono sconfitti dal Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco si impone con il finale di 2-1. Un risultato che ha visto i salentini conquistare il doppio vantaggio nel giro di 2 minuti con Lassana Coulibaly (20') e Lameck Banda (22'). I granata provano a rientrare in partita e riescono ad accorciare le distanze con Che Adams (57'), conquistando poi un calcio di rigore per il fallo di Tete Morente su Coco. Ma dagli 11 metri Kristjan Asllani fallisce l'occasione del 2-2 al 90'. Il Lecce si tira così fuori dalle sabbie mobili salendo a quota 13 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Toro. La prossima giornata, le formazioni di Baroni e Di Francesco saranno impegnate rispettivamente contro Milan (8/12) e Cremonese (7/12).
Lecce-Torino: il racconto della partita
Avvio di gara equilibrato, con un paio di tentativi da parte di Adams che non impensieriscono però i padroni di casa. Poi, il vantaggio del Lecce con il colpo di testa vincente di Coulibaly a sbloccare le marcature al 20', a cui 2 minuti dopo segue il raddoppio di Banda che raccoglie il cross rasoterra di Berisha e batte Israel. Il Torino però non demorde e prova a rientrare nel match, con i salentini chiamati a difendere gli spazi fino al duplice fischio: a difendere il doppio vantaggio, la traversa scheggiata da Nkounkou e il super intervento di Falcone sul colpo di testa di Zapata. Nella ripresa, i granata riprendono da dove avevano lasciato e accorciano le distanze con Adams con la conclusione deviata in rete da Thiago Gabriel al 57'. A pareggiare i conti ci prova allora Nkounkou, ma il suo sinistro manca di poco lo specchio della porta. Nel finale, Mariani viene chiamato al Var per valutare l'intervento di Tete Morente su Coco, decidendo poi per il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Asllani, che al 90' fallisce però l'occasione del 2-2, con Falcone a intercettare la debole e prevedibile traiettoria dell'ex Inter. Al triplice fischio esulta il Via del Mare.