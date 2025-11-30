Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino ko a Lecce: Asllani fallisce il rigore del 2-2 al 90'. Di Francesco risale

Gli uomini di Baroni escono sconfitti dal Via del Mare rimediando il secondo ko consecutivo
3 min
LecceTorinoSerie A
Torino ko a Lecce: Asllani fallisce il rigore del 2-2 al 90'. Di Francesco risale© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Il Torino cade anche in trasferta. Dopo la debacle casalinga contro il Como, gli uomini di Marco Baroni escono sconfitti dal Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco si impone con il finale di 2-1. Un risultato che ha visto i salentini conquistare il doppio vantaggio nel giro di 2 minuti con Lassana Coulibaly (20') e Lameck Banda (22'). I granata provano a rientrare in partita e riescono ad accorciare le distanze con Che Adams (57'), conquistando poi un calcio di rigore per il fallo di Tete Morente su Coco. Ma dagli 11 metri Kristjan Asllani fallisce l'occasione del 2-2 al 90'. Il Lecce si tira così fuori dalle sabbie mobili salendo a quota 13 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Toro. La prossima giornata, le formazioni di Baroni e Di Francesco saranno impegnate rispettivamente contro Milan (8/12) e Cremonese (7/12).

Lecce-Torino: il racconto della partita

Avvio di gara equilibrato, con un paio di tentativi da parte di Adams che non impensieriscono però i padroni di casa. Poi, il vantaggio del Lecce con il colpo di testa vincente di Coulibaly a sbloccare le marcature al 20', a cui 2 minuti dopo segue il raddoppio di Banda che raccoglie il cross rasoterra di Berisha e batte Israel. Il Torino però non demorde e prova a rientrare nel match, con i salentini chiamati a difendere gli spazi fino al duplice fischio: a difendere il doppio vantaggio, la traversa scheggiata da Nkounkou e il super intervento di Falcone sul colpo di testa di Zapata. Nella ripresa, i granata riprendono da dove avevano lasciato e accorciano le distanze con Adams con la conclusione deviata in rete da Thiago Gabriel al 57'. A pareggiare i conti ci prova allora Nkounkou, ma il suo sinistro manca di poco lo specchio della porta. Nel finale, Mariani viene chiamato al Var per valutare l'intervento di Tete Morente su Coco, decidendo poi per il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Asllani, che al 90' fallisce però l'occasione del 2-2, con Falcone a intercettare la debole e prevedibile traiettoria dell'ex Inter. Al triplice fischio esulta il Via del Mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS