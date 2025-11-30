Torino ko a Lecce: Asllani fallisce il rigore del 2-2 al 90'. Di Francesco risale

Il Torino cade anche in trasferta. Dopo la debacle casalinga contro il Como, gli uomini di Marco Baroni escono sconfitti dal Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco si impone con il finale di 2-1. Un risultato che ha visto i salentini conquistare il doppio vantaggio nel giro di 2 minuti con Lassana Coulibaly (20') e Lameck Banda (22'). I granata provano a rientrare in partita e riescono ad accorciare le distanze con Che Adams (57'), conquistando poi un calcio di rigore per il fallo di Tete Morente su Coco. Ma dagli 11 metri Kristjan Asllani fallisce l'occasione del 2-2 al 90'. Il Lecce si tira così fuori dalle sabbie mobili salendo a quota 13 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Toro. La prossima giornata, le formazioni di Baroni e Di Francesco saranno impegnate rispettivamente contro Milan (8/12) e Cremonese (7/12).