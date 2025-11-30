Lautaro Martinez fa 121 e spacca il Pisa. L'Inter torna a vincere e Chivu sorride

Pisa-Inter, la partita

- Dopo le sconfitte nel derby ed in Champions League l'diritrova il successo vincendo con fatica apercon capitanassoluto protagonista. L'argentino è il match-winner salendo a quotacon una doppietta che vale tre preziosi punti per restare ai vertici della classifica (27 punti). Per la squadra disi interrompe a 6 la striscia di risultati utili consecutivi.

Primo tempo molto intenso ma con pochi spunti e occasioni. l'Inter, per merito soprattutto della compagine toscana, fatica a trovare spazi e rischia perché al 63' ottima ripartenza del Pisa (palla recuperata di Aebischer su Zielinski) con Nzola che vola verso la porta ma il suo diagonale esce di poco. La squadra di Gilardino vive un buon momento ma l'Inter è letale: al 69' Pio Esposito (appena entrato per Thuram) serve in mezzo Lautaro Martinez che con il mancino, di prima, insacca la sfera sotto l'incrocio. Il Pisa prova la reazione con Gilardino che all'80' manda in campo Lorran per Albiol ma, nuovamente, è il capitano nerazzurro a spegnere le speranze dei padroni di casa: scivolata vincente sul secondo palo su cross di Barella per siglare la doppietta e mandare i titoli di coda.