Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lautaro Martinez fa 121 e spacca il Pisa. L'Inter torna a vincere e Chivu sorride

I nerazzurri ritrovano i 3 punti in campionato battendo la neo-promossa a domicilio con il capitano sugli scudi nella ripresa
2 min
InterPisa
Lautaro Martinez fa 121 e spacca il Pisa. L'Inter torna a vincere e Chivu sorride © ANSA
PISA - Dopo le sconfitte nel derby ed in Champions League l'Inter di Cristian Chivu ritrova il successo vincendo con fatica a Pisa per 2-0 con capitan Lautaro Martinez assoluto protagonista. L'argentino è il match-winner salendo a quota 121 gol in Serie A con una doppietta che vale tre preziosi punti per restare ai vertici della classifica (27 punti). Per la squadra di Gilardino si interrompe a 6 la striscia di risultati utili consecutivi.

Pisa-Inter, la partita

Primo tempo molto intenso ma con pochi spunti e occasioni. l'Inter, per merito soprattutto della compagine toscana, fatica a trovare spazi e rischia perché al 63' ottima ripartenza del Pisa (palla recuperata di Aebischer su Zielinski) con Nzola che vola verso la porta ma il suo diagonale esce di poco. La squadra di Gilardino vive un buon momento ma l'Inter è letale: al 69' Pio Esposito (appena entrato per Thuram) serve in mezzo Lautaro Martinez che con il mancino, di prima, insacca la sfera sotto l'incrocio. Il Pisa prova la reazione con Gilardino che all'80' manda in campo Lorran per Albiol ma, nuovamente, è il capitano nerazzurro a spegnere le speranze dei padroni di casa: scivolata vincente sul secondo palo su cross di Barella per siglare la doppietta e mandare i titoli di coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS