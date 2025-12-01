Tonfo Bologna, Vardy zittisce il Dall’Ara da leader: doppietta nel 3-1 Cremonese

Bologna-Pisa, il match

Parte bene il Bologna che al 3' è subito pericoloso con Orsolini. I rossoblù provano a gestire la gara, ma un'ordinata Cremonese in 3' stravolge l'incontro: due verticalizzazioni di Bianchetti e Bonazzoli per Payero e Vardy portano avanti gli ospiti di due reti tra il 31' e il 34'. Gelo al Dall'Ara che si riaccende al primo di recupero: Bianchetti tocca di mano nell'uno contro uno con Castro, Orsolini va dal dischetto e accorcia le distanza con Italiano che carica il pubblico rientrando negli spogliatoi. Ad inizio ripresa invece i grigiorossi spengono il nuovo entusiasmo degli emiliani con Vardy che firma la sua prima doppietta 'italiana', anticipando un Ravaglia poco preciso in uscita bassa sul cross perfetto di Barbieri. All'ora di gioco sfiorano anche il poker ancora con un impreciso Ravaglia, questa volta graziato dal palo. Prende un legno anche la squadra di casa, al 73' con l'autotraversa di Baschirotto. Castro in torsione crea un'altra opportunità mentre dall'altra parte Terracciano al 79' si divora, a porta completamente vuota, il colpo del definitivo ko. Castro è l'ultimo a mollare, ma Audero gli dice di no all'84'. Nel forcing finale continua la serata stregata del Bologna che non riesce però a ridurre lo svonataggio. Dopo 8' di recupero, con un supplemento per un silent check su un epsiodio grigiorossa, può paritre la festa di Nicola che dopo San Siro ad insizio campionato compie un altro colpaccio al Dall'Ara.