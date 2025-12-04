Tuttosport.com
Coppa d’Africa, la Fifa posticipa le partenze: l'elenco dei giocatori di Serie A impegnati

La Fifa rinvia al 15 dicembre il rilascio dei giocatori. Roma: deroga per Ndicka
3 min
Coppa d’Africa, la Fifa posticipa le partenze: l'elenco dei giocatori di Serie A impegnati© LAPRESSE

MILANO - La Fifa tende un ramoscello d’ulivo all’Europa e fa arrabbiare l’Africa. Dopo le pressioni dell’Efc (European football clubs, l’Associazione dei club europei), Zurigo ha posticipato ufficialmente al 15 dicembre il rilascio obbligatorio dei giocatori per la Coppa d’Africa. Per quanto dalla confederazione guidata da Gianni Infantino ricordino come si tratti di una scelta in linea con i Mondiali 2022, giocati in inverno in Qatar, la deroga regolamentare - il rilascio sarebbe dovuto iniziare l’8 dicembre - ha fatto arrabbiare varie nazionali africane. I ct avranno a disposizione i propri giocatori soltanto sei giorni prima dell’inizio del torneo, in scena in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. In origine si sarebbe dovuto giocare tra giugno e luglio, proprio per evitare il consueto accavallarsi della manifestazione con campionati e coppe europei, ma la vicinanza al nuovo Mondiale per club Fifa ha suggerito lo spostamento alla più abituale - seppur complicata per altri - collocazione a cavallo di capodanno.

I Serie A impegnati in Coppa d'Africa: l'Udinese la più "falcidiata"

Molte federazioni, peraltro, avevano già organizzato amichevoli o prenotato hotel e spostamenti. Sorridono i club europei, che potranno schierare i propri giocatori africani per due gare in più, tra coppe e campionato. Non tutti, però: Roma-Como, per esempio, si giocherà proprio il 15 dicembre. La Fifa ha lasciato aperta la porta ad accordi in deroga, promettendo di mediare eventuali controversie, decisione salomonica che un po’ ricorda quella sui contratti proprio per il Mondiale per club. I giallorossi hanno già l'ok della Costa d’Avorio per Ndicka e attendono quello del Marocco per El Aynaoui, mentre Diao del Como è al momento ai box. Sono alcuni dei protagonisti che il torneo toglierà alla Serie A: tra le big, l'altra più interessata sarà l’Atalanta (Kossounou e Lookman), mentre Inter, Juventus e Milan non hanno elementi a "rischio". La più falcidiata dalle convocazioni africane sarà invece l’Udinese: da Okoye a Zemura, ben sei i partenti. Tre (Coco, Masina e Aboukhlal) quelli del Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

