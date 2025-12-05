Chi è l'arbitro di Napoli-Juve che fece infuriare Nedved e Pirlo: le designazioni della Serie A

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 29ªa giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sul Diego Armando Maradona dove la Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte in quella che sarà la prima sfida in carriera tra i due allenatori.

La Penna, i precedenti con la Juve e Napoli

La Juventus farà visita al Napoli nel big match che si giocherà domenica 7 dicembre (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Federico La Penna della sezione di Roma: gli assistenti saranno Peretti e Colarossi mentre il quarto uomo sarà il signor Crezzini. Al VAR ci sarà Abisso, mentre AVAR sarà Aiureliano.

Per La Penna si tratterà della 11ª direzione in carriera in Serie A dei bianconeri (7 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta) nonché la prima da capo arbitro di questa stagione. Sarà, invece, la seconda volta in tagione alla direzione dei campioni d'Italia: la prima è stata alla 6ª giornata nel successo sudato per 2-1 contro il Genoa. In carriera La Penna ha diretto ben 19 volte il Napoli tra tutte le competizioni con il record che recita 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

La Penna, quando fece infuriare Nedved e Pirlo

La prima volta in cui La Penna e la Juve si sono incrociati risale alla stagione 2018/19, stagione in cui il direttore di gara ha arbitrato i bianconeri ben 4 volte. La prima fu uno Juventus-Genoa terminato 1-1, poi il successo bianconeri in casa contro la Spal per 2-0, la gara di Coppa Italia vinta al Dall'Ara contro il Bologna per 0-2, infine la vittoria di misura sull'Empoli. Altri tre incroci nel campionato 2019/20: in quel caso due vittorie Juve (2-1 sul Verona e 1-2 sulla Spal), in mezzo alle quali arrivò il pari col Sassuolo per 2-2.

Nella stagione 2020/21 arrivò invece l'unico ko bianconero con La Penna come arbitro, un match però che viene ancora ricordato viste le tante polemiche arbitrali. Era il 22 dicembre 2020, in campo a Torino la Juventus affronta la Fiorentina: moltissimi dubbi su due calci di rigore non fischiati in favore dei bianconeri, oltre che per il metro tenuto in tema di espulsioni, con un rosso dato a Cuadrado ma non sventolato a Borja Valero. La sfida terminò 0-3 per i viola: in gol Vlahovic, autorete di Alex Sandro e rete di Caceres. Pavel Nedved, all'epoca dirigente Juve, lasciò fuorioso la tribuna a causa dell'arbitraggio di La Penna con Andrea Pirlo schietto nel post-partita: "Giusto il rosso a Cuadrado, ma poi ci sono stati anche episodi a nostro favore che hanno visto tutti".

L'ultimo incrocio risale allo scorso campionato, quando si impose per 2-0 al Picco contro lo Spezia: marcature firmate da Kean e Di Maria