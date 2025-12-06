MILANO - Dopo il convincente successo di Coppa Italia contro il Venezia, l'Inter si rimette in cammino in campionato con un importante test contro il Como. Reduce dal successo esterno con il Pisa, Chivu si riaffaccia sul campionato ospitando a San Siro la formazione di quel Fabregas che in estate sembrava destinato a sedersi sulla panchina nerazzurra. Una gara nella gara dunque per il tecnico dell'Inter che vorrà dimostrare contro i lariani di valere il posto alla guida della squadra milanese e che vorrà, magari anche solo per una notte, il primato in solitaria. Non sarà certo facile però contro un Como che vuole continuare a veleggiare nei piani nobili della Serie A. Imbattuti da 11 turni consecutivi, Nico Paz e compagni sognano lo scherzetto nella Scala del calcio per salire a quota 27 punti e agganciare proprio l'avversaria di giornata.