Verona, prima gioia! Zanetti salvo con un tris e Fiorentina inguaiata. Atalanta, che schiaffo!

L'Hellas piazza la prima vittoria in campionato e lascia i viola da soli in fondo alla classifica. Giovane show, a Palladino non basta Scamacca
3 min
Veronaatalanta
Verona, prima gioia! Zanetti salvo con un tris e Fiorentina inguaiata. Atalanta, che schiaffo! © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

VERONA - Il Verona può finalmente tornare a gioire. Prima vittoria in campionato, la prima tre le mura del Bentegodi 10 mesi dopo l'ultima volta grazie al netto 3-1 rifilato ad una brutta Atalanta. Un successo che consente alla squadra di Zanetti di lasciare l'ultimo posto in classifica salendo a quota 9 punti (-1 dal Pisa e -2 dal trio Genoa, Parma e Cagliari), per la Dea prosegue il monento difficile.
Hellas nettamente più in partita e sblocca il parziale al 28' con Mosquera che (di tacco) serve nel cuore dell'area Belghali bravo a "mandare al bar" Djimsiti per poi scaricare un potente sinistro sul quale Carnesecchi non può nulla. I padroni di casa cavalcano il buon momento e al 36' Giovane sigla il raddoppio con un gran tiro da fuori area deviato da Hein.
Il copione non cambia nella ripresa con il nervosismo che aumenta in casa Atalanta e al 72' il match vive il momento cruciale: gol del 3-0 firmato da Bernede (bel destro da fuori area su assist di Giovane) ma l'azione nasce da una ripartenza viziata da un possibile fallo di mano di Bella-Kotchap in area di rigore del Verona. Il Var ricontrolla l'azione e dopo una lunga revisione la decisione è che "la pallone non viene toccato e non cambia direzione" quindi il tris dell'Hellas è confermato. Cinque minuti dopo nuovo possibile fallo di mano ancora di Bella-Kotchap su tiro di Scamacca (finito sulla traversa), Mariani va all'on-field review e assegna il rigore agli orobici (il primo a favore in stagione): Scamacca si presenta sul dischetto e non sbaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

