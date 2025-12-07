"La nostra identità resta la stessa. Conosciamo i punti di forza degli avversari, ma vogliamo imporre il nostro modo di giocare". Nicola insiste sull'approccio quotidiano: la vittoria dell'ultimo turno non cambia la preparazione, perché il lavoro è un ciclo continuo fatto di dettagli e progressi costanti. "Non ci fermiamo al singolo risultato. Ogni allenamento, ogni gesto fatto al massimo ci avvicina a ciò che vogliamo diventare". Sul Lecce, il tecnico riconosce esperienza e abitudine a partite di questo tipo: quattro anni consecutivi in A e tante salvezze costruite negli scontri diretti. "Noi siamo al primo anno, loro hanno continuità, ma ciò che abbiamo raccolto fin qui è frutto della nostra dedizione. Abbiamo ancora tanto da dimostrare". Si prepara così alla gara contro il Lecce Davide Nicola, a cui si è 'aggiunto' Di Francesco con le dichiarazioni rilasciate in vista del lunch match delle 12:30: per il tecnico sarà fondamentale "tenere alti i ritmi dopo il successo", con l'obiettivo di consolidare quanto costruito finora e proporre "una squadra aggressiva, capace di costruire gioco con qualità". Il tecnico rimanda ogni riflessione sulla Coppa d'Africa: "Ci penserà dopo la partita contro il Pisa. Sappiamo che perderemo tre giocatori, ma sono sereno: la rosa sta lavorando al meglio". Per quanto riguarda Vardy, si dice tutt'altro che sorpreso: "Mi piace la sua attitudine, perdona poco, mi ricorda Pippo Inzaghi. Dovremo stare molto attenti alla sua capacità di attaccare la profondità". Confrontando le sue punte con quelle della Cremonese, ammette che "non hanno la stessa velocità", ma sottolinea come possiedano "altre qualità, sia fisiche che tecniche". Un aspetto cruciale saranno i calci piazzati: "Sono fondamentali, lo dicono i numeri. Loro hanno due grandi battitori e possono creare difficoltà: servirà massima attenzione".