Lazio-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Un'altra grande notte all'Olimpico per continuare a sognare in grande. La Lazio scende di nuovo in campo davanti ai propri tifosi per sfidare il Bologna. Di fatto uno scontro diretto, dato che i biancocelesti, in caso di vittoria, si porterebbero a soli tre punti dai felsinei. Ma, soprattutto, vincere vorrebbe dire avvicinarsi ancora di più la zona Europa, certificando la crescita avuta dalla squadra di Maurizio Sarri negli ultimi due mesi. Servirà una grande prestazione, ma dalla parte della Lazio c'è anche l'ottimo rendimento casalingo in stagione: solo una sconfitta (quella più amara, nel derby con la Roma), un pareggio e poi solo vittorie, ben cinque, di cui quattro consecutive (e con zero gol subiti). Un'inversione di tendenza notevole rispetto alla scorsa stagione e una carica ulteriore per gli uomini di Sarri. A tal proposito, il tecnico biancoceleste dovrebbe riproporre quasi in blocco la formazione titolare della partita di coppa contro il Milan: l'unico cambio sicuro è quello tra i pali, visto che Provedel si riprenderà il posto che giovedì è stato di Mandas. Il Bologna è reduce dal successo in Coppa Italia nel derby emiliano contro il Parma, ma l'ultimo match in campionato è il disastroso 3-1 rimediato contro la Cremonese. I felsinei sono 'costretti' al successo per restare in scia alle prime della classifica, puntando a restare aggrappata alla zona Champions.