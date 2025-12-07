Il Bologna frena ancora, solo un pareggio con la Lazio: la Juve può approfittarne

ROMA - L'antipasto dei quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna finisce 1-1 con un botta-e-risposta nel primo tempo e con i biancocelesti costretti all'inferiorità numerica negli ultimi 13 minuti. Un punto a testa dopo le rispettive sconfitte nell'ultima giornata di campionato con i rossoblù che scavalcano il Como al 5° posto (25 punti a 24), mentre i biancocelesti restano al 10° posto (19 punti).

Lazio-Bologna, la partita

Biancocelesti subito pericoli al quarto d'ora con ben tre occasioni, la più ghiotta ce l'ha sul piede Isaksen (dopo palla persa di Casale) in una sorta di rigore in movimento ma Ravaglia si supera evitando l'1-0. Il Bologna ha timide reazioni e al 38' i padroni di casa sbloccano il parziale: Zaccagni riceve sul secondo palo, rientra sul destro, calcia, Ravaglia respinge ma la sfera rimane nell'area piccola dove Isaksen, questa volta, non fallisce il tap-in per l'1-0. Non c'è tempo di festeggiare il vantaggio che il Bologna la recupera subito al 40': Zortea brucia con il tunnel Nuno Tavares, entra in area, colpisce il secondo palo (merito anche una gran parata di Provedel) ma Odgaard è lesto nel correggere in rete per l'1-1.

Si torna in campo d è sempre la squadra di Sari la più propositiva con Ravaglia, nuovamente, protagonista con una superba parata su tiro rasoterra Guendouzi al 60'. Al 77' svolta del match: giallo per Gila, dopo un duro intervento su astro, e successivo rosso diretto (quindi non secondo giallo) per proteste! Assalto finale del Bologna che impensierisce Provedel solo dalla bandierina