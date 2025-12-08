Torino-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

TORINO - Torino-Milan è l'appuntamento che chiude il 14° turno di Serie A. Granata e rossoneri arrivano alla sfida odierna con motivazioni opposte: la squadra di Baroni è reduce dalla sconfitto di Lecce e non può perdere altri punti onde evitare di essere risucchiato nella zona calda della classifica; quella di Allegri (squalificato dopo il caos nel finale di San Siro contro la Lazio) vuole tornare in testa al campionato per rispondere al Napoli e, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, non ha altri obiettivi su cui concentrarsi che non siano il campionato e lotta per un posto tra le prime quattro.