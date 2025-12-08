Udinese-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE - Eliminate in settimana agli ottavi di finale di Coppa Italia rispettivamente da Juve (2-0) e Atalanta (4-0), Udinese e Genoa si affrontano alle ore 18 al Bluenergy Stadium nel 14° turno del campionato di Serie A. Reduci dal successo del Tardini contro il Parma (2-0), i friulani di Kosta Runjaic vincendo scavalcherebbero il classifica Lazio, Cremonese e Sassuolo, portandosi a 21 punti, a - 2 dalla Juve settima. Un compito comunque arduo considerando lo stato di forma degli avversari. Il Grifone, infatti, da quando ha sollevato dall'incarico Patrick Vieira ha messo insieme quattro risultati utili consecutivi: dopo il successo nel finale al Mapei Stadium contro il Sassuolo (2-1) guidati dal duo Criscito-Murgita, il primo in campionato, sotto la guida di Daniele De Rossi sono arrivati i pareggi contro Fiorentina (2-2) e Cagliari (3-3) mentre nell'ultima uscita è stato interrotto anche il tabù Marassi con la vittoria in rimonta per 2-1 sull'Hellas Verona.
Udinese-Genoa: diretta tv e streaming
Udinese-Genoa, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Udinese-Genoa
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Kristensen, Goglichidze, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Piotrowski, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Aaron Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Sommariva, Lysionok, Celik, Ekhator, Otoa, Masini, Ellertsson, Onana, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Messias, Cuenca, Ekuban, Venturino, Cornet.
ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: C. Rossi-Ceolin. IV UFFICIALE: Galipò. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Marinelli.