Folorunsho chiede scusa ma accusa Hermoso: "Risposto a un'offesa con un'altra"

Cagliari-Roma è stata una partita ad alta tensione. Gli animi si erano scaldati con l'espulsione di Celik , ma una caduta in area della Roma di Palestra ha di fatto acceso l'incendio tra Folorunsho ed Hermoso . I due sono arrivati muso a muso ricevendo entrambi il cartellino giallo, ma l'ammonizione non li ha placati. I due hanno continuato il battibecco anche a distanza e il cagliaritano, ripreso dalle telecamere, gli ha urlato insulti di ogni tipo rivolti alla madre del romanista e gesticolando in maniera provocatoria ha aggiunto parole indicibili.

Le scuse sui social

Il video è divenuto virale spopolando sui social e ha spinto Folorunsho a chiedere pubblicamente scusa nel postpartita per quanto accaduto in campo. I gravissimi insulti sessisti rivolti alla madre del difensore hanno fatto il giro de web e il centrocampista del Cagliari ha voluto condividere un messaggio di scuse sui social attraverso una storia pubblicata su Instagram. "Non posso che chiedere scusa – si legge nell'incipit del testo -. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, anche se si dice che finita la partita finito tutto…".

Cosa rischia Folorunsho

Folorunsho ora rischia la squalifica? Le immagini tv e l'interpretazione del labiale sono abbastanza chiari ma potrebbero anche non bastare se non si riesce a reperire un audio che permette di ricostruire con certezza cosa ha detto esattamente il centrocampista dei sardi al di là di quanto si è intuito. E in ogni caso, se il direttore di gara o i suoi collaboratori nulla hanno annotato, è praticamente impossibile ricorrere direttamente alla prova tv prevista solo per atti violenti non visti dagli ufficiali di gara o espressioni blasfeme.