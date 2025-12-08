Folorunsho chiede scusa ma accusa Hermoso: "Risposto a un'offesa con un'altra"

Cagliari-Roma è stata una partita ad alta tensione. Gli animi si erano scaldati con l'espulsione di Celik, ma una caduta in area della Roma di Palestra ha di fatto acceso l'incendio tra Folorunsho ed Hermoso. I due sono arrivati muso a muso ricevendo entrambi il cartellino giallo, ma l'ammonizione non li ha placati. I due hanno continuato il battibecco anche a distanza e il cagliaritano, ripreso dalle telecamere, gli ha urlato insulti di ogni tipo rivolti alla madre del romanista e gesticolando in maniera provocatoria ha aggiunto parole indicibili.
Le scuse sui social
Il video è divenuto virale spopolando sui social e ha spinto Folorunsho a chiedere pubblicamente scusa nel postpartita per quanto accaduto in campo. I gravissimi insulti sessisti rivolti alla madre del difensore hanno fatto il giro de web e il centrocampista del Cagliari ha voluto condividere un messaggio di scuse sui social attraverso una storia pubblicata su Instagram. "Non posso che chiedere scusa – si legge nell'incipit del testo -. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, anche se si dice che finita la partita finito tutto…".
Cosa rischia Folorunsho
Folorunsho ora rischia la squalifica? Le immagini tv e l'interpretazione del labiale sono abbastanza chiari ma potrebbero anche non bastare se non si riesce a reperire un audio che permette di ricostruire con certezza cosa ha detto esattamente il centrocampista dei sardi al di là di quanto si è intuito. E in ogni caso, se il direttore di gara o i suoi collaboratori nulla hanno annotato, è praticamente impossibile ricorrere direttamente alla prova tv prevista solo per atti violenti non visti dagli ufficiali di gara o espressioni blasfeme.