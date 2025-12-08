Cuesta: "Orgoglioso di questa squadra e del suo spirito. Rigore arrivato grazie a..."

"Il primo tempo mi è piaciuto, è sicuramente il tipo di partita che vogliamo proporre di più. Abbiamo avuto dei momenti molto positivi nel gioco con pressione alta, ma anche quando abbiamo dovuto gestire la palla. Anche il rigore arriva da un'azione del genere e questo è un aspetto molto positivo". Lo dice il tecnico del Parma , Carlos Cuesta , in conferenza stampa dopo la partita vinta 1-0 contro il Pisa : "Dobbiamo avere la capacità di adattarci quando la partita non procede come vorremmo. Nel secondo tempo siamo stati concentrati, l'organizzazione della squadra è stata buona. La mentalità dei giocatori deve essere predisposta ad affrontare qualsiasi scenario. Sono orgoglioso di questa squadra e dello spirito che ha, questi sono gli atteggiamenti che cerchiamo".

Le parole di Gilardino

"Credo che la fotografia della partita sia abbastanza chiara nella mia testa. Nei primi minuti non siamo partiti benissimo, probabilmente c'era un po' di tensione da parte dei ragazzi. Il primo tempo, però, è stato equilibrato. Come avevo detto ieri queste partite vengono decise da episodi e così è stato. Il secondo tempo la partita è stata a senso unico per la mole di gioco che abbiamo creato, per i cross e gli attacchi in porta. E' evidente che negli ultimi 20, 25 metri ci siano margini di miglioramento". Lo dice il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, in conferenza stampa, dopo la partita persa per 1-0, in casa, contro il Parma: "C'è la voglia di essere più decisivi, concreti e cattivi per andare a riprendere la partita. Confido in questa squadra per la volontà che ha messo nella ripresa. C'è amarezza, ma dobbiamo pensare alla prossima sfida fondamentale tra quattro giorni. Analizzeremo la sfida con lucidità e con calma".