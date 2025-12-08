Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Norton-Cuffy fa impazzire il Genoa, colpo ad Udine: per De Rossi altri punti salvezza

Quinto risultato utile consecutivo per il Grifone che sbanca il Bluernergy Stadium 2-1 grazie alla rete del britannico
2 min
UdineseGenoa
Norton-Cuffy fa impazzire il Genoa, colpo ad Udine: per De Rossi altri punti salvezza © LAPRESSE

UDINE - Salgono a 5 i risultati utili consecutivi del Genoa di Daniele De Rossi che strappa una grande vittoria - seconda consecutiva - al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese per 2-1. Un successo che consente al Grifone di uscire dalla zona calda della classifica salendo al 15° posto a quota 14 punti a +4 sul Pisa terzultimo sconfitto oggi dal Parma.

Udinese-Genoa, la partita

Nel primo tempo è l'Udinese che fa la partita trovando anche il gol con Davis dopo pochi minuti ma annullato per fuorigioco. I friulani si affacciano più volte nell'area rossoblù con Leali più volte impegnato ma al 32' ecco la zampata del Genoa: Okoye atterra Colombo in piena area, rigore per il Grifone con Malinovskyi che non sbaglia per l'1-0.
La ripresa segue la falsariga del primo tempo con i friualni fissi nella metà campo degli avversari e al 63' Piotrowski viene ben trovato da Modesto all'altezza del dischetto e trafigge Leali con un bel sinistro di prima. Reazione del Grifone che a momenti al 68' ritrova il vantaggio con il colpo di testa in tuffo di Marcandalli da dentro l'area ma Okoye non si scompone e con un bel riflesso salva la sua porta. La partita si stabilizza con tanti errori da entrambe le parti ì ma all'82' ripartenza perfetta del Genoa da sinistra a destra con Junior Messias che imbuca Ekuban il quale chiude il trangolo con l'ex Milan dentro l'area, Messias liscia la conclusione ma sul secondo palo c'è Norton-Cuffy che non può sbagliare! 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS