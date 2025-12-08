Norton-Cuffy fa impazzire il Genoa, colpo ad Udine: per De Rossi altri punti salvezza

Udinese-Genoa, la partita

Nel primo tempo è l'Udinese che fa la partita trovando anche il gol con Davis dopo pochi minuti ma annullato per fuorigioco. I friulani si affacciano più volte nell'area rossoblù con Leali più volte impegnato ma al 32' ecco la zampata del Genoa: Okoye atterra Colombo in piena area, rigore per il Grifone con Malinovskyi che non sbaglia per l'1-0.

La ripresa segue la falsariga del primo tempo con i friualni fissi nella metà campo degli avversari e al 63' Piotrowski viene ben trovato da Modesto all'altezza del dischetto e trafigge Leali con un bel sinistro di prima. Reazione del Grifone che a momenti al 68' ritrova il vantaggio con il colpo di testa in tuffo di Marcandalli da dentro l'area ma Okoye non si scompone e con un bel riflesso salva la sua porta. La partita si stabilizza con tanti errori da entrambe le parti ì ma all'82' ripartenza perfetta del Genoa da sinistra a destra con Junior Messias che imbuca Ekuban il quale chiude il trangolo con l'ex Milan dentro l'area, Messias liscia la conclusione ma sul secondo palo c'è Norton-Cuffy che non può sbagliare!