Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Incredibile Pulisic, entra e ribalta il Toro: Allegri si riprende la vetta col Napoli

Da 39 di febbre alla doppietta da subentrato nel 3-2 alla squadra di Baroni: l’attaccante statunitense sempre più fondamentale per Max. Zapata torna al gol, a segno anche Rabiot
1 min
Incredibile Pulisic, entra e ribalta il Toro: Allegri si riprende la vetta col Napoli© AC Milan via Getty Images

TORINO - Un primo tempo pressoché perfetto e un doppio vantaggio grazie alle reti di Vlasic su rigore al 10' e Zapata al 24' non bastano al Torino per portare a casa punti. Rabiot, al 24', riapre la partita poi, dopo l'infortunio di Leao, sostituito dall'ex Ricci, è Pulisic a prendersi la scena e completare la rimonta: lo statunitense, a riposo dopo un attacco influenzale, subentra a Bartesaghi al 66' e impiega 43'' per siglare la rete del pari e 11' per la doppietta che decide l'incontro. Gli uomini di Max Allegri - che oggi ha lasciato spazio al vice Landucci per squalifica - agganciano il Napoli in testa alla classifica di Serie A con 31 punti, mentre i granata di Marco Baroni restano fermi a 14.

(Segue servizio completo)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS