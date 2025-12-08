Incredibile Pulisic, entra e ribalta il Toro: Allegri si riprende la vetta col Napoli

TORINO - Un primo tempo pressoché perfetto e un doppio vantaggio grazie alle reti di Vlasic su rigore al 10' e Zapata al 24' non bastano al Torino per portare a casa punti. Rabiot, al 24', riapre la partita poi, dopo l'infortunio di Leao, sostituito dall'ex Ricci, è Pulisic a prendersi la scena e completare la rimonta: lo statunitense, a riposo dopo un attacco influenzale, subentra a Bartesaghi al 66' e impiega 43'' per siglare la rete del pari e 11' per la doppietta che decide l'incontro. Gli uomini di Max Allegri - che oggi ha lasciato spazio al vice Landucci per squalifica - agganciano il Napoli in testa alla classifica di Serie A con 31 punti, mentre i granata di Marco Baroni restano fermi a 14.