Zaniolo, post social per De Rossi dopo il siparietto in campo: "Persona tanto speciale"

La partita tra Udinese e Genoa nel 14° turno di Serie A è stata caratterizzata da un particolare siparietto tra Nicolò Zaniolo e Daniele De Rossi durante la battuta di un calcio di punizione da parte del numero dieci bianconero. I due amici ed ex compagni di squadra alla Roma sono stati protagonisti di un curioso e simpatico episodio, con l'attuale tecnico del Genoa che ha scherzato con il calciatore dell'Udinese. "Ci siamo rivolti tanti insulti affettuosi (ride, ndr), quando è arrivato alla Roma prendevo sempre sotto la mia ala quei giocatori così. In quei due anni lui è stato perfetto con noi, era un ragazzo fantastico dalla grande voglia e con un potenziale mostruoso che ha mostrato e continuerà a mostrare. Col Real Madrid dimostrò subito che era un campione dentro, aveva la sfrontatezza dei giocatori giovani e molto forti. Ho un ricordo ottimo di Zaniolo, davvero" ha poi svelato De Rossi ai microfoni di Dazn nel post partita.