Zaniolo, post social per De Rossi dopo il siparietto in campo: "Persona tanto speciale"

La partita tra Udinese e Genoa nel 14° turno di Serie A è stata caratterizzata da un particolare siparietto tra Nicolò Zaniolo e Daniele De Rossi durante la battuta di un calcio di punizione da parte del numero dieci bianconero. I due amici ed ex compagni di squadra alla Roma sono stati protagonisti di un curioso e simpatico episodio, con l'attuale tecnico del Genoa che ha scherzato con il calciatore dell'Udinese. "Ci siamo rivolti tanti insulti affettuosi (ride, ndr), quando è arrivato alla Roma prendevo sempre sotto la mia ala quei giocatori così. In quei due anni lui è stato perfetto con noi, era un ragazzo fantastico dalla grande voglia e con un potenziale mostruoso che ha mostrato e continuerà a mostrare. Col Real Madrid dimostrò subito che era un campione dentro, aveva la sfrontatezza dei giocatori giovani e molto forti. Ho un ricordo ottimo di Zaniolo, davvero" ha poi svelato De Rossi ai microfoni di Dazn nel post partita.
Il post di Zaniolo per De Rossi
E, a distanza di un giorno, Zaniolo ha voluto mandare un messaggio a De Rossi con un post sui social network: "Non è stata la nostra miglior partita ieri tutti noi lo sappiamo, già da oggi però la testa é a domenica che ci aspetta un’altra grande e bellissima partita! Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te, Daniele De Rossi! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me! Ti auguro veramente il meglio" ha scritto il giocatore dell'Udinese sul suo profilo Instagram.