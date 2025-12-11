Serie A: Dazn annuncia il lancio del "Pass Giornata”

- Dazn annuncia il lancio del "Pass Giornata”, il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A Enilive, pensato per offrire ai tifosi un modo semplice e flessibile di vivere a pieno il massimo campionato italiano, scegliendo la singola giornata di campionato e completando così la propria esperienza di visione calcistica. Disponibile in modalità pay-per-view, il “Pass Giornata” permette a chi ha un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di acquistare un’intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di Dazn.

“Con il nuovo Dazn Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione”, dichiara Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. “Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c’è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l’intera giornata di calcio con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su Dazn”.