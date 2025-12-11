Serie A: Dazn annuncia il lancio del "Pass Giornata”

“Con il nuovo Dazn Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione”, dichiara Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. “Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c’è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l’intera giornata di calcio con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su Dazn”.
Il nuovo Pass Giornata sarà disponibile per l’acquisto di una giornata al prezzo di 19,99 euro.
Come funziona il Dazn Pass Giornata
Disponibile per clienti con un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass attivo;
Per attivarlo basterà entrare nel “Mio Account” da desktop, cliccare su “Servizi Aggiuntivi” e nella sezione “pay-per-view” selezionare il Pass dedicato alla giornata in programma;
Include tutte le partite di Serie A Enilive del turno specifico, le zone goal serie A, sia live sia on demand, e gli show di DAZN in programma.