Regali di Natale dell'ultimo momento con Dazn e il grande calcio 

Terms&Condition delle card MyClub Pass

- Nella corsa ai regali di Natale dell’ultimo minuto, sorprendere gli appassionati di calcio è semplicissimo grazie alle card personalizzate “MyClub Pass” di Dazn, disponibili in esclusiva nei negozi Unieuro: 4 mesi al prezzo di 49,90 € invece di 159,96 €, con in più un mese in omaggio per chi le attiva entro il 31 dicembre 2025. Come un abbonamento allo stadio, ma da vivere comodamente da casa: le card di Natale MyClub Pass permettono ai tifosi di seguire tutte le partite del proprio club in Serie A Enilive, con accesso a pre e post-partita, highlights, contenuti esclusivi e approfondimenti on demand. Un’idea regalo perfetta per chi vuole vivere ogni minuto della propria squadra del cuore, pronta a scendere in campo e a giocarsi tutto nella seconda parte della stagione del massimo campionato italiano di calcio. L’offerta dedicata alle card MyClub Pass è disponibile fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente negli store Unieuro e attivabile solo da nuovi utenti che non hanno un abbonamento attivo, da utenti non piú attivi o da chi possiede un abbonamento Dazn gratuito, entro 3 mesi dalla data di acquisto. Se si vuole usufruire del mese in piú in omaggio offerto da Dazn, la card dovrá essere riscossa entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Inoltre, sempre per il periodo natalizio, fino al 31 dicembre 2025, Dazn offre la possibilitá di visione simultanea per gli abbonati anche ai piani Full, Sports, Goal, e MyClub Pass che potranno cosí seguire gli eventi e i contenuti in streaming inclusi nel proprio pacchetto su due reti Internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.

