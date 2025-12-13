Torino-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

TORINO - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 tra Torino e Cremonese valida per la 15ª giornata. Momento complicato per i granata, che dopo tre pareggi consecutivi hanno incassato tre ko di fila: annientati tra le mura amiche dal Como (1-5), i ragazzi di Marco Baroni hanno perso 2-1 al Via del Mare contro il Lecce fallendo un calcio di rigore al 90' con Asllani mentre nell'ultima uscita contro il Milan è successo di tutto. Avanti 2-0 dopo 17 minuti grazie al calcio di rigore di Vlasic e al gol di Zapata, tornato a segnare dopo 429 giorni, il Toro si è fatto rimontare dal bolide dell'ex Juve Adrien Rabiot e dalla doppietta di Christian Pulisic, a segno dopo appena 35 secondi dal suo ingresso in campo. Per dare uno scossone il presidente Urbano Cairo ha sollevato dall'incarico il direttore sportivo Davide Vagnati richiamando Gianluca Petrachi, in granata dal 2010 al 2019. Situazione diametralmente opposta in casa Cremonese: dopo un momento di flessione, con le sconfitte contro Juve (1-2), Pisa (1-0) e Roma (1-3), la squadra di Davide Nicola, sulla panchina del Toro nel 2021, è tornata a correre e dopo aver superato 3-1 il Bologna al Dall'Ara nell'ultima uscita ha battuto 2-0 il Lecce grazie ai sigilli di Federico Bonazzoli (su rigore) e Antonio Sanabria, anche lui grande ex della sfida di oggi visto che ha indossato la maglia granata dal 2021 al 2025.