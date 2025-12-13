Milan, Juve e Inter: ecco la proposta per fermare i prezzi folli del settore ospiti

Basta prezzi folli per il settore ospiti. A formalizzare la proposta di un tetto a 30 euro, discussa ieri in assemblea di Lega Calcio Serie A, è stato il Milan, e non è un caso che sia stata condivisa da Juventus e Inter. Freddina la risposta delle altre società, che sul pienone con le big ci guadagnano. Lo ha confermato Ezio Simonelli, prossimo a festeggiare il primo anno da presidente in una Lega tornata in armonia al suo interno e nei rapporti con la Federcalcio: «Abbiamo formato una commissione, che dovrà formulare una proposta. È un po’ bianco o nero: c’è chi fa notare che c'è il libero mercato, e chi come all’estero già esista un calmiere dei prezzi». Il grande fronte aperto in Lega è quello legato a Milan-Como, che per ora resta in calendario, sebbene con asterisco, il prossimo 8 febbraio a Perth: «Non è una questione chiusa - ha aggiunto Simonelli -. Mercoledì prossimo incontrerò Gianni Infantino a Doha, entro il giorno dopo capiremo cosa succederà». Il responso della Fifa è l’ultimo - dei sette - che manca per completare l’iter autorizzativo; nel mezzo c’è quello dell’Asian Football Confederation, a condizioni giudicate irricevibili: la partita dovrebbe giocarsi con arbitri locali e non come gara di campionato.