Vlasic stende la Cremonese, il Torino torna a vincere dopo 7 giornate: caos sul finale

Il Torino torna a respirare. Dopo 3 pareggi e 3 sconfitte consecutive, gli uomini di Marco Baroni superano per 1-0 la Cremonese di Davide Nicola e ritrovano i 3 punti che mancavano dal successo sul Genoa del 26 ottobre. Una vittoria che porta la firma di Nikola Vlasic (27') e che consente ai granata di rifiatare dopo una traversata snervante che oltre ad avere inclinato la classifica verso la zona rossa ha (ri)chiamato la gestione Cairo sul banco degli imputati. Il Toro risale ora al 12º posto con 17 punti e un ritardo di 7 lunghezze dalla 6ª posizione: equidistante il vantaggio dal terzultimo posto, con il Pisa che venerdì 12 è uscito sconfitto dalla trasferte di Lecce. Reduci da due successi consecutivi, Jamie Vardy e compagni restano invece a quota 20 punti. La prossima giornata, Torino e Cremonese saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo (21/12) e Lazio (20/12).