Vlasic stende la Cremonese, il Torino torna a vincere dopo 7 giornate: caos sul finale

Il Torino torna a respirare. Dopo 3 pareggi e 3 sconfitte consecutive, gli uomini di Marco Baroni superano per 1-0 la Cremonese di Davide Nicola e ritrovano i 3 punti che mancavano dal successo sul Genoa del 26 ottobre. Una vittoria che porta la firma di Nikola Vlasic (27') e che consente ai granata di rifiatare dopo una traversata snervante che oltre ad avere inclinato la classifica verso la zona rossa ha (ri)chiamato la gestione Cairo sul banco degli imputati. Il Toro risale ora al 12º posto con 17 punti e un ritardo di 7 lunghezze dalla 6ª posizione: equidistante il vantaggio dal terzultimo posto, con il Pisa che venerdì 12 è uscito sconfitto dalla trasferte di Lecce. Reduci da due successi consecutivi, Jamie Vardy e compagni restano invece a quota 20 punti. La prossima giornata, Torino e Cremonese saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo (21/12) e Lazio (20/12).
Torino-Cremonese: il racconto della partita
È la Cremonese a proporsi per prima in attacco con il cross di Ceccherini intercettato da Paleari e il colpo di testa di Bonazzolli deviato in angolo da Coco al 13'. Non passa molto che il numero 23 svetta in area ma trova la pronta reazione del presente. Ma la prima ghiotta occasione capita al 18' sul sinistro di Adams bravo a ritagliarsi lo spazio per la conclusione defilata deviata in corner da in grande intervento di Audero. Al 22', Asllani ci prova dalla distanza ma senza impensierire l'ex bianconero. A sbloccare le marcature ci pensa allora Vlasic che al 27' anticipa lo stesso Zapata su un pallone vagante a centro area e segna il suo terzo gol in campionato. Gli uomini di Nicola provano a pareggiare i conti con l'incursione di Vardy agevolata dall'erroraccio di Lazaro: l'ex Leicester si imbroglia e la palla termina sul fondo. Nella ripresa, i granata tengono bene il campo con gli ospiti che non rinunciano a cercare spazi per l'1-1. Al 66', l'ex granata Sanabria ci prova di testa ma senza inquadrare lo specchio. All'80', il neo entrato Moumbagna sfiora la rete del pareggio tuffandosi su un traversone dalla sinistra. Non passa molto che Adams sfonda in area lascia partire un destro a giro che termina di poco a lato. Finale al cardiopalma all'Olimpico, con un presunto tocco di mano in area di Simeone passato al vaglio del Var al 9' minuto di recupero. Riavvolto il nastro dell'episodio, la direzione di gara non rileva alcuna irregolarità e Marinelli può finalmente fischiare la fine dell'incontro.