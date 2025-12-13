Impresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta

Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". La squadra di Sarri batte il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin e si porta ad un punto dalla Juventus settima. Una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta , che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78'). E' una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Nel primo tempo regna l'equilibrio, testimoniato anche dai numeri. Sono due i tiri nello specchio a testa per le due squadre nei quarantacinque minuti iniziali. Provedel risponde presente al 14' sulla conclusione di Bernabé e nel finale di tempo su Oristanio. Gli interventi più difficili però li compie Corvi, alla quarta presenza da titolare dopo l'infortunio di Suzuki . Il 24enne prima respinge un tiro ravvicinato di Cancellieri al 4', poi neutralizza a mano aperta una conclusione a botta sicura in area di Basic . Dove non arriva Corvi, c'è Estevez, decisivo sulla linea nel negare a Marusic il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato al 16'.

Decide Noslin nel finale

Ed è proprio Estevez a subire al 42' l'intervento duro di Zaccagni che per l'arbitro Marchetti è meritevole di espulsione. Nella ripresa il Parma prova a spingere sull'acceleratore, ma nei primi quindici minuti i padroni di casa si limitano a produrre una conclusione centrale di Pellegrino. Al 68' Sarri spende i primi cambi: fuori Patric (alla prima presenza da titolare in stagione), Cancellieri e Castellanos; dentro Provstgaard, Dele-Bashiru e Noslin. Il Parma risponde con l'ingresso di Ondrejka al posto di uno spento Oristanio. Al 78' la Lazio resta addirittura in nove: Basic colpisce a gioco fermo il solito Estevez e riceve quella che è la quinta espulsione della stagione biancoceleste (nessuno ne ha di più in Italia). Eppure, la squadra di Sarri sembra avere le idee più chiare degli avversari. E all'82' Noslin, dopo un errore di Valenti, firma il clamoroso 1-0 biancoceleste: dribbling su Corvi e appoggio in rete. Poi è Provedel a completare l'opera con un grande intervento su Estevez. La Lazio si regala la vittoria più bella della stagione. Per il Parma - fermo a 14 punti in classifica - quello del gol è un problema sempre più urgente.