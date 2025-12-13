Tuttosport.com
Impresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta

I biancocelesti di Sarri, con due espulsi, vincono in trasferta nel 15esimo turno di Serie A. Decisiva la rete dell'ex Verona nel finale
Impresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta

Una vittoria eroica della Lazio che torna a vincere in trasferta dopo quattro gare a secco e lo fa in nove uomini al "Tardini". La squadra di Sarri batte il Parma 1-0 grazie al gol di Noslin e si porta ad un punto dalla Juventus settima. Una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta, che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78'). E' una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Nel primo tempo regna l'equilibrio, testimoniato anche dai numeri. Sono due i tiri nello specchio a testa per le due squadre nei quarantacinque minuti iniziali. Provedel risponde presente al 14' sulla conclusione di Bernabé e nel finale di tempo su Oristanio. Gli interventi più difficili però li compie Corvi, alla quarta presenza da titolare dopo l'infortunio di Suzuki. Il 24enne prima respinge un tiro ravvicinato di Cancellieri al 4', poi neutralizza a mano aperta una conclusione a botta sicura in area di Basic. Dove non arriva Corvi, c'è Estevez, decisivo sulla linea nel negare a Marusic il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato al 16'.

Decide Noslin nel finale

Ed è proprio Estevez a subire al 42' l'intervento duro di Zaccagni che per l'arbitro Marchetti è meritevole di espulsione. Nella ripresa il Parma prova a spingere sull'acceleratore, ma nei primi quindici minuti i padroni di casa si limitano a produrre una conclusione centrale di Pellegrino. Al 68' Sarri spende i primi cambi: fuori Patric (alla prima presenza da titolare in stagione), Cancellieri e Castellanos; dentro Provstgaard, Dele-Bashiru e Noslin. Il Parma risponde con l'ingresso di Ondrejka al posto di uno spento Oristanio. Al 78' la Lazio resta addirittura in nove: Basic colpisce a gioco fermo il solito Estevez e riceve quella che è la quinta espulsione della stagione biancoceleste (nessuno ne ha di più in Italia). Eppure, la squadra di Sarri sembra avere le idee più chiare degli avversari. E all'82' Noslin, dopo un errore di Valenti, firma il clamoroso 1-0 biancoceleste: dribbling su Corvi e appoggio in rete. Poi è Provedel a completare l'opera con un grande intervento su Estevez. La Lazio si regala la vittoria più bella della stagione. Per il Parma - fermo a 14 punti in classifica - quello del gol è un problema sempre più urgente.

 

 

 

