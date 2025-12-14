Milan frenato dal Sassuolo: finale thriller a San Siro! Bartesaghi show, quante polemiche

Il Milan non va oltre il pari per 2-2 in casa col Sassuolo e in classifica sale a quota 32 punti in attesa delle sfide di Napoli e Inter. Emiliani avanti dopo 13 minuti grazie a Kone e raggiunti da Bartesaghi al minuto 34: l'azzurro si ripete all'inizio della ripresa quando porta i rossoneri in vantaggio ma a fissare il punteggio sul 2-2 ci pensa Laurienté al minuto 77. Sul punteggio di 2-1, annullate due reti al Milan, prima a Pulisic per fallo in attacco e poi a Rabiot per fuorigioco, episodi che hanno innervosito non poco Max Allegri . Nel finale di gara a protestare è il Sassuolo per un contatto dubbio in area tra Tomori e Laurieté.

Milan-Sassuolo 2-2, la cronaca

Pronti via Saelemaekers tenta subito una conclusione, che si perde alta sopra la traversa. Dopo un buon avvio di gara dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono i neroverdi grazie alla rete realizzata al 13' da Ismael Kone: il centrocampista riceve da Pinamonti e con un tocco sotto scavalca Maignan. Il Milan reagisce immediatamente rendendosi pericoloso con un inserimento di Rabiot, che calcia e trova l'opposizione della difesa avversaria. I ragazzi di Massimiliano Allegri vanno vicini al pareggio anche al 29' quando Rabiot ruba palla a Fadera e lascia partite una conclusione a botta sicura, che viene respinta da Muric. Al 34' i tempi sono maturi per l'1-1 dei meneghini, che vanno a segno con il primo gol in Serie A di Davide Bartesaghi: l'esterno viene servito sul secondo palo da Loftus-Cheek e realizza la deviazione vincente. Al termine dei 3' di recupero le due squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-1. In apertura di ripresa il Milan colpisce subito e completa il sorpasso nuovamente grazie a Davide Bartesaghi che, su assist di Nkunku, beffa Muric con un potente sinistro sul primo palo. La formazione rossonera vuole cavalcare il momento positivo e al 57' cala il tris con Pulisic, ma la rete viene annullata per una leggera spinta di Loftus-Cheek su Candè. Mentre Gabbia esce per infortunio, il Sassuolo prova ad approfittarne creandosi una doppia chance con Thorstvedt, ma in entrambi i casi Maignan si oppone. Al 67' i padroni di casa si vedono annullare il secondo gol di giornata: Rabiot devia alle spalle di Muric, ma il direttore di gara ravvisa il fuorigioco del francese. Gli ospiti non si arrendono, tant'è che al 77' acciuffano il 2-2 con Armand Laurienté che, imbeccato da Pinamonti, trafigge Maignan con un diagonale. Nel finale le due squadre sono spaccate e questo lascia spazio soprattutto all'iniziativa di uno scatenato Laurienté, che all'88' colpisce un clamoroso palo. Mentre i ragazzi di Fabio Grosso si lamentano di un presunto fallo in area di Pavlovic, i rossoneri si rendono pericolosi prima con Loftus-Cheek e poi con Nkunku. Al triplice fischio di Crezzini il risultato finale è di 2-2.