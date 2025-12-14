Napoli ko, all'Udinese basta Ekkelenkamp. Il Verona condanna la Fiorentina, viola sempre più ultimi

Ancora una sconfitta in trasferta per il Napoli di Antonio Conte: i partenopei cadono in casa dell'Udinese, puniti dalla rete di Ekkelenkamp al minuto 73. E' stata una gara condotta totalmente dai friulani a cui vengono annullati anche due gol nella ripresa ma ancora sullo 0-0: il primo a Davis per fuorigioco e il secondo a Zaniolo per fallo. Il Napoli chiude la gara con zero tiri in porta, frutto di una prestazione opaca. In classifica, i campioni d'Italia in carica vengono scavalcati dal Milan, restando a quota 31 punti. Salto in avanti dell'Udinese che, grazie a questi tre punti, salgono a quota 21 punti agganciando il Sassuolo.
Orban affonda la Fiorentina
Shock viola al Franchi dove la Fiorentina cade ancora ma stavolta contro il Verona nello scontro diretto: l'Hellas passa in vantaggio grazie a Orban nel finale di primo tempo, raggiunta dalla sfortunata autorete di Unai Nunez che beffa Montipò. Ma gli scaligeri si portano a casa i tre punti grazie ancora al guizzo di Gift Orban che al 93esimo sorprende De Gea sul suo palo. I viola restano ultimi a 6 punti mentre il Verona sale a quota 12 punti al terzultimo posto.