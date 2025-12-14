Tuttosport.com
Napoli ko, all'Udinese basta Ekkelenkamp. Il Verona condanna la Fiorentina, viola sempre più ultimi

La squadra di Conte crolla ancora in trasferta e fallisce il sorpasso al Milan. Una doppietta di Orban al Franchi decide lo scontro salvezza
Napoli ko, all'Udinese basta Ekkelenkamp. Il Verona condanna la Fiorentina, viola sempre più ultimi

Ancora una sconfitta in trasferta per il Napoli di Antonio Conte: i partenopei cadono in casa dell'Udinese, puniti dalla rete di Ekkelenkamp al minuto 73. E' stata una gara condotta totalmente dai friulani a cui vengono annullati anche due gol nella ripresa ma ancora sullo 0-0: il primo a Davis per fuorigioco e il secondo a Zaniolo per fallo. Il Napoli chiude la gara con zero tiri in porta, frutto di una prestazione opaca. In classifica, i campioni d'Italia in carica vengono scavalcati dal Milan, restando a quota 31 punti. Salto in avanti dell'Udinese che, grazie a questi tre punti, salgono a quota 21 punti agganciando il Sassuolo.

Orban affonda la Fiorentina

Shock viola al Franchi dove la Fiorentina cade ancora ma stavolta contro il Verona nello scontro diretto: l'Hellas passa in vantaggio grazie a Orban nel finale di primo tempo, raggiunta dalla sfortunata autorete di Unai Nunez che beffa Montipò. Ma gli scaligeri si portano a casa i tre punti grazie ancora al guizzo di Gift Orban che al 93esimo sorprende De Gea sul suo palo. I viola restano ultimi a 6 punti mentre il Verona sale a quota 12 punti al terzultimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

