Bologna-Juve 0-1: Cabal sbanca il Dall'Ara, Spalletti scavalca Italiano e torna in corsa Champions

Spalletti la vince coi cambi: Cabal-gol, rosso Heggen su Openda. Riecco Bremer!

Nessun cambio e Bologna che spinge in avvio di ripresa, Spalletti cambia dopo un'ora di gioco ma ruolo su ruolo: Openda e Cabal per David e Cambiaso, che esce spaccando la bandierina dal nervoso. Ma la sostituzione è più che azzeccata, perché la Juventus passa proprio grazie al subentrato colombiano che vola in cielo a incornare il cross di Yildiz, uno schema su angolo che riesce e coglie di sorpresa i rossoblù al 64'. Italiano rimescola le carte, Castro per Dallinga e Sulemana per Ferguson, ma resta in 10 per il rosso di Heggen, costretto ad abbattere Openda sfuggitogli e lanciato a rete. Holm e De Silvestri altre mosse post espulsione, mentre si rivede in campo Bremer, un quarto d'ora al posto di Koopmeiners. Nel frattempo Lucumì colpisce Conceicao in area e non contento lo alza di peso più volte e lo spinge con violenza a terra come neanche un buttafuori di un locale, Massa fischietta e va avanti. Italiano capisce molto di più dell'arbitro la situazione e tira fuori proprio Lucumì per inserire Bernardeschi alla disperata, il 10 prova subito la giocata contro la "sua" Juve ma Di Gregorio controlla la conclusione. Minuti finali anche per Miretti, fuori uno sconsolato Conceicao, Bologna avanti alla disperata ma la Juve non rischia nulla anzi è Openda a divorarsi il raddoppio nel recupero: tre punti pe-san-tis-si-mi per una classifica che ora vede di nuovo i bianconeri a ridosso del quarto posto e non troppo staccati da chi corre in vetta.