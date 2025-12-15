Wesley trascina la Roma: Gasperini a +4 sulla Juve e a 3 punti dall'Inter. Como, scintille finali

La Roma torna a vincere. Dopo i ko con Napoli e Cagliari, gli uomini di Gian Piero Gasperini superano in casa il Como di Cesc Fabregas trascinati dalla rete di Wesley Franca (60') per il definitivo 1-0. Un risultato che segue il successo in Europa League contro il Celtic e che consente ai giallorossi di salire a quota 30 punti accostandosi a una lunghezza di distanza dagli azzurri di Antonio Conte , usciti sconfitti dalla trasferta di Udine e 3 dall'Inter capolista. Di 4 punti invece il vantaggio sulla Juventus di Luciano Spalletti , che domenica 14 ha superato il Bologna al Dall'Ara e che il 20 dicembre ospiterà Matias Soulé e compagni per la 16ª giornata di campionato. A seguire, l'agenda di Gasperini prevede il ritorno all'Olimpico, dove il 29 dicembre il pubblico giallorosso ritroverà Daniele De Rossi . Quanto ai lariani, già reduci dal ko di San Siro contro l'Inter, la classifica resta ferma con 24 punti che valgono il 7º posto in classifica. Il 27 dicembre c'è il Lecce al Via del Mare, poi la gara interna con l' Udinese del 3 gennaio.

Roma-Como: il racconto della partita

Avvio di gara all'insegna dell'attendismo, con entrambe le squadre che provano a guadagnare campo ma senza sbilanciarsi troppo. La prima occasione la guadagnano i padroni di casa all'11 con il colpo di testa schiacciato di Ferguson su cross di Wesley. Gli ospiti rispondono allora con la conclusione dal limite di Nico Paz che si spegne sul fondo. Al 17', i giallorossi sfiorano il vantaggio sulla punizione di Pellegrini che trova il colpo di testa di Hermoso, deviato in corner da Smolcic bravo ad anticipare il tap-in di Mancini. La formazione di Gasperini insiste e torna all'attacco dapprima con Wesley, che da dentro area spreca calciando alto e poco dopo con Soulé, chiuso da Kempf al momento del tiro. Al 37', Fabregas è costretto a sostituire Diao, fermatosi subito dopo un coast to coast disinnescato da Rensch al limite dell'area: al suo posto entra Douvikas. Al 41', Baturina nega il vantaggio avversario murando la conclusione ravvicinata di Ferguson. Nella ripresa, la Roma parte forte e va a segno con Cristante che respinge a rete sul palo colpito da Soulé a sua servito da Pellergrini: la posizione del capitano giallorosso era però in offside. Poi, il gran diagonale di Wesley che servito dall'ex bianconero batte Butez e sblocca le marcature al 60'. Il Como fatica a reagire e i padroni di casa continuano a pressare alto alla ricerca del raddoppio. Nel finale, Posch riceve da Van der Brempt e spaventa il pubblico dell'Olimpico con una fucilata che manca di poco lo specchio. Risponde allora Bailey con un destro potente respinto in angolo da Butez. Al 94', le telecamere riprendono il brutto gesto di Mancini che colpisce gratuitamente con una spallata Ramon che poco dopo si rialza e si scontra con il difensore azzurro: Feliciani mostra il giallo e entrambi. Al triplice fischio esulta la Roma, mentre la panchina di Fabregas protesta per l'espisodio.