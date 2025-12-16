Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pagelle Roma-Como: Soulé super, Nico Paz imbrigliato

Ai giallorossi basta un gol di Wesley per mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari a portarsi a -3 dall'Inter capolista
Pagelle Roma-Como: Soulé super, Nico Paz imbrigliato© BARTOLETTI
Francesco Tringali
2 min

Pagelle Roma

Svilar 6.5 Attento e rapido quando c'è da disinnescare in uscita le azioni del Como.

Mancini 6.5 È adrenalina pura per la squadra, anche se a volte Gasp si arrabbia per qualche distrazione isolata.

Ndicka 7 Legge bene tutti i movimenti di Douvikas.

Hermoso 7 Ha il cliente più scomodo, ma non concede ossigeno e metri a Paz.

Wesley 7.5 Traiettoria incrociata a battere Butez, sigillo meritato dopo una partita di corsa e rincorsa.

Cristante 6.5 È l'ago del centrocampo, toglie respiro al Como con un pressing altissimo e poi si abbassa per legare il gioco.

Koné 6.5 Mai come in questa partita il suo atletismo è utile a sporcare ogni trama dei lariani.

Rensch 6.5 Rimane in piedi nel contrasto con Addai e disegna il cross che porta al vantaggio. Altra gara ordinata.

Soulé 7 Ripulisce il pallone per Wesley. Cresce nella ripresa, quando allarga la posizione e diventa più preciso nella costruzione.

Bailey (37' st) ng

Pellegrini 6 Sempre nel vivo dell'azione, una risorsa quando c'è da rifinire, utile a farsi trovare pronto pure in raddoppio.

El Shaarawy (27' st) ng

Ferguson 6.5 Conferma la crescita, è in fiducia e si vede chiaramente dagli strappi.

All. Gasperini 7 Ruggisce dopo due ko consecutivi con una prova convincente, vincendo il duello tattico col collega spagnolo.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagelle Como

Butez 6 Fulminato da Wesley, più protagonista giocando coi piedi.

Smolcic 6 Legge con esperienza tante situazione di gioco.

Van der Brempt (33' st) ng

Ramon 6.5 Cintura e argina ogni tentativo di girarsi di Ferguson.

Kempf 5.5 Va in confusione nel vantaggio giallorosso.

Valle 6 Da quel lato la Roma viaggia, deve rimanere basso, serve densità per chiudere linee di passaggio.

Da Cunha 6 Lucido quando deve impostare spesso col raddoppio addosso.

Caqueret 5 In difficoltà quando viene soffocato dal pressing giallorosso.

Posch (20' st) 6 Si ritaglia due chance per il pari.

Addai 5 Tanto gioco di gambe ma troppa poca concretezza.

Rodriguez (20' st) 6 Più velocità alla manovra.

Paz 5.5 Non gli concedono spazio, ma quando si accende è geniale.

Baturina 5 Non riesce a ritagliarsi una zona di comfort per entrare in partita.

Kuhn (33' st) ng

Diao 6 Ko dopo mezz'ora, una sgasata gli costa carissimo.

Douvikas (36' pt) 5 Perde quasi tutti i duelli con Ndicka.

All. Fabregas 5.5 Migliora i difetti recenti, non i risultati. Difesa più quadrata ma attacco inceppato.

ARBITRO Feliciani 6 Con coraggio lascia correre in tante situazioni (alcune al limite).

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagelle Roma

Svilar 6.5 Attento e rapido quando c'è da disinnescare in uscita le azioni del Como.

Mancini 6.5 È adrenalina pura per la squadra, anche se a volte Gasp si arrabbia per qualche distrazione isolata.

Ndicka 7 Legge bene tutti i movimenti di Douvikas.

Hermoso 7 Ha il cliente più scomodo, ma non concede ossigeno e metri a Paz.

Wesley 7.5 Traiettoria incrociata a battere Butez, sigillo meritato dopo una partita di corsa e rincorsa.

Cristante 6.5 È l'ago del centrocampo, toglie respiro al Como con un pressing altissimo e poi si abbassa per legare il gioco.

Koné 6.5 Mai come in questa partita il suo atletismo è utile a sporcare ogni trama dei lariani.

Rensch 6.5 Rimane in piedi nel contrasto con Addai e disegna il cross che porta al vantaggio. Altra gara ordinata.

Soulé 7 Ripulisce il pallone per Wesley. Cresce nella ripresa, quando allarga la posizione e diventa più preciso nella costruzione.

Bailey (37' st) ng

Pellegrini 6 Sempre nel vivo dell'azione, una risorsa quando c'è da rifinire, utile a farsi trovare pronto pure in raddoppio.

El Shaarawy (27' st) ng

Ferguson 6.5 Conferma la crescita, è in fiducia e si vede chiaramente dagli strappi.

All. Gasperini 7 Ruggisce dopo due ko consecutivi con una prova convincente, vincendo il duello tattico col collega spagnolo.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
1
Pagelle Roma-Como: Soulé super, Nico Paz imbrigliato
2
Pagelle Como

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS