Pagelle Roma-Como: Soulé super, Nico Paz imbrigliato

Pagelle Roma
Svilar 6.5 Attento e rapido quando c'è da disinnescare in uscita le azioni del Como.
Mancini 6.5 È adrenalina pura per la squadra, anche se a volte Gasp si arrabbia per qualche distrazione isolata.
Ndicka 7 Legge bene tutti i movimenti di Douvikas.
Hermoso 7 Ha il cliente più scomodo, ma non concede ossigeno e metri a Paz.
Wesley 7.5 Traiettoria incrociata a battere Butez, sigillo meritato dopo una partita di corsa e rincorsa.
Cristante 6.5 È l'ago del centrocampo, toglie respiro al Como con un pressing altissimo e poi si abbassa per legare il gioco.
Koné 6.5 Mai come in questa partita il suo atletismo è utile a sporcare ogni trama dei lariani.
Rensch 6.5 Rimane in piedi nel contrasto con Addai e disegna il cross che porta al vantaggio. Altra gara ordinata.
Soulé 7 Ripulisce il pallone per Wesley. Cresce nella ripresa, quando allarga la posizione e diventa più preciso nella costruzione.
Bailey (37' st) ng
Pellegrini 6 Sempre nel vivo dell'azione, una risorsa quando c'è da rifinire, utile a farsi trovare pronto pure in raddoppio.
El Shaarawy (27' st) ng
Ferguson 6.5 Conferma la crescita, è in fiducia e si vede chiaramente dagli strappi.
All. Gasperini 7 Ruggisce dopo due ko consecutivi con una prova convincente, vincendo il duello tattico col collega spagnolo.
Pagelle Como
Butez 6 Fulminato da Wesley, più protagonista giocando coi piedi.
Smolcic 6 Legge con esperienza tante situazione di gioco.
Van der Brempt (33' st) ng
Ramon 6.5 Cintura e argina ogni tentativo di girarsi di Ferguson.
Kempf 5.5 Va in confusione nel vantaggio giallorosso.
Valle 6 Da quel lato la Roma viaggia, deve rimanere basso, serve densità per chiudere linee di passaggio.
Da Cunha 6 Lucido quando deve impostare spesso col raddoppio addosso.
Caqueret 5 In difficoltà quando viene soffocato dal pressing giallorosso.
Posch (20' st) 6 Si ritaglia due chance per il pari.
Addai 5 Tanto gioco di gambe ma troppa poca concretezza.
Rodriguez (20' st) 6 Più velocità alla manovra.
Paz 5.5 Non gli concedono spazio, ma quando si accende è geniale.
Baturina 5 Non riesce a ritagliarsi una zona di comfort per entrare in partita.
Kuhn (33' st) ng
Diao 6 Ko dopo mezz'ora, una sgasata gli costa carissimo.
Douvikas (36' pt) 5 Perde quasi tutti i duelli con Ndicka.
All. Fabregas 5.5 Migliora i difetti recenti, non i risultati. Difesa più quadrata ma attacco inceppato.
ARBITRO Feliciani 6 Con coraggio lascia correre in tante situazioni (alcune al limite).
