Serie A su Dazn: la 15ª giornata si chiude con oltre 6,3 milioni di spettatori

Bologna–Juventus, che traina gli ascolti dell’intero turno, ha ottenuto il miglior risultato di ascolti di sempre, con oltre 1,4 di spettatori
1 min
juventus bologna dazn ascolti
Serie A su Dazn: la 15ª giornata si chiude con oltre 6,3 milioni di spettatori © Marco Canoniero

TORINOContinua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-25 di Serie A su Dazn: la 15ª giornata, conclusasi ieri con il posticipo, ha registrato oltre 6,3 milioni di spettatori (6.340.400). A livello complessivo, le prime 15 giornate della stagione 2025-26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i valori registrati dal 2022-23 a oggi (media cumulata 2022-23: circa 5,6milioni) nonostante il sistema di co-esclusive differente.

Bologna-Juventus il top

Bologna–Juventus, che traina gli ascolti dell’intero turno, ha ottenuto il miglior risultato di ascolti di sempre, con oltre 1,4 di spettatori (1.426.688) considerando i confronti di andata e ritorno della sfida nelle stagioni precedenti.

