Serie A su Dazn: la 15ª giornata si chiude con oltre 6,3 milioni di spettatori

TORINO - Continua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-25 di Serie A su Dazn: la 15ª giornata, conclusasi ieri con il posticipo, ha registrato oltre 6,3 milioni di spettatori (6.340.400). A livello complessivo, le prime 15 giornate della stagione 2025-26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i valori registrati dal 2022-23 a oggi (media cumulata 2022-23: circa 5,6milioni) nonostante il sistema di co-esclusive differente.
Bologna-Juventus il top
Bologna–Juventus, che traina gli ascolti dell’intero turno, ha ottenuto il miglior risultato di ascolti di sempre, con oltre 1,4 di spettatori (1.426.688) considerando i confronti di andata e ritorno della sfida nelle stagioni precedenti.