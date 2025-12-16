Juve, Koop rientra dopo la Roma. La Lazio senza Basic e Zaccagni: quanti turni saltano

Contro la Roma Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners. Domenica 14 dicembre, l’olandese è sceso in campo al Dall’Ara - dove i bianconeri si sono imposti con il finale di 1-0 - da (unico) diffidato, rimediando poi il giallo nel corso di una ripartenza del Bologna. L’ex Atalanta non risponderà dunque all’appello della gara interna contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini valida per la 16ª giornata di campionato e in programma alle ore 20.45 di sabato 20. Come deliberato dal giudice sportivo infatti, Koopmeiners è stato squalificato per un turno "per comportamento scorretto nei confronti di un "avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Tra gli altri provvedimenti comminati da Gerardo Mastrandrea, anche le due giornate di squalifica per il laziale Toma Basic, uno dei 2 espulsi della formazione di Maurizio Sarri insieme a Mattia Zaccagni, che in 9 hanno comunque superato il Parma al Tardini. Nello specifico, il croato è stato squalificato "per avere, al 32ª del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di stop invece per il compagno di squadra. Squalificato anche il già diffidato Cesc Fabregas, reduce dal ko all'Olimpico, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria". Così anche Paolo Zanetti, per doppia ammonizione. E ancora, un'ammenda da 12 mila euro che il Genoa dovrà sostenere "per avere suoi sostenitori, al 39ª del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive". Già prima del fischio d'inizio della gara contro l'Inter di Cristian Chivu, all'esterno del Ferraris erano scoppiati violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine.
Giudice sportivo: gli altri giocatori
Espulsi: 1 giornata
- Heggem Torbjorn (Bologna): "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".
Non espulsi: 1 giornata
- Belghali Rafik (Hellas Verona): "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)".
- Frese Martin Sonder (Hellas Verona): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
- Gaspar Kialonda (Lecce): "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)".
- Payero Martin Ismael (Cremonese): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
- Thorstvedt Kristian (Sassuolo): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
Giudice sportivo: le altre società
- Lecce - € 7000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
- Udinese - € 5000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria".
- Bologna - € 4000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
- Fiorentina - € 2000,00 "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Hellas Verona - € 2000,00 "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".
- Napoli - € 2000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".