Juve, Koop rientra dopo la Roma. La Lazio senza Basic e Zaccagni: quanti turni saltano

Contro la Roma Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners. Domenica 14 dicembre, l’olandese è sceso in campo al Dall’Ara - dove i bianconeri si sono imposti con il finale di 1-0 - da (unico) diffidato, rimediando poi il giallo nel corso di una ripartenza del Bologna. L’ex Atalanta non risponderà dunque all’appello della gara interna contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini valida per la 16ª giornata di campionato e in programma alle ore 20.45 di sabato 20. Come deliberato dal giudice sportivo infatti, Koopmeiners è stato squalificato per un turno "per comportamento scorretto nei confronti di un "avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Tra gli altri provvedimenti comminati da Gerardo Mastrandrea, anche le due giornate di squalifica per il laziale Toma Basic, uno dei 2 espulsi della formazione di Maurizio Sarri insieme a Mattia Zaccagni, che in 9 hanno comunque superato il Parma al Tardini. Nello specifico, il croato è stato squalificato "per avere, al 32ª del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di stop invece per il compagno di squadra. Squalificato anche il già diffidato Cesc Fabregas, reduce dal ko all'Olimpico, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria". Così anche Paolo Zanetti, per doppia ammonizione. E ancora, un'ammenda da 12 mila euro che il Genoa dovrà sostenere "per avere suoi sostenitori, al 39ª del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive". Già prima del fischio d'inizio della gara contro l'Inter di Cristian Chivu, all'esterno del Ferraris erano scoppiati violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine.