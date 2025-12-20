Lazio-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - È vero che nell'emergenza, la Lazio, negli ultimi due mesi, ha trovato la forza di reagire, ma adesso Maurizio Sarri ne farebbe anche a meno. E invece i biancocelesti si ripresentano all'ennesimo appuntamento del campionato ancora in grave difficoltà, costretti ad affrontare la Cremonese all'Olimpico senza ben otto calciatori. Sperando di recuperare gli influenzati degli ultimi giorni, perché altrimenti le eventuali assenze di Romagnoli e Noslin garantirebbero a Sarri la doppia cifra degli indisponibili. Dovesse dar retta soltanto alle statistiche e alla cabala, la Cremonese in casa della Lazio neppure dovrebbe presentarsi: l’ultima vittoria contro i biancocelesti, all’Olimpico, risale al 1982 e si giocava in Serie B. Sono 6 le sconfitte di fila, 13 quelle incassate negli ultimi 16 incontri. Ma la versione attuale della Cremonese è una squadra che vuole «rompere le scatole a tutti», come dichiarato da Davide Nicola alla vigilia
Dove vedere Lazio-Cremonese
La sfida tra Lazio e Cremonese valida per il 16° turno di Serie A, è in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn e sul canale SkyDazn1 (214).
Lazio-Cremonese: scopri tutte le quote
Le probabili di Lazio-Cremonese
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Tavares, Belahyane, Noslin. Indisponibili: Dia, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella, Isaksen. Squalificati: Basic, Zaccagni. Diffidati: Guendouzi.
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella: Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani, Faye, Folino, Lordkipanidze, Grassi, Sarmiento, Vazquez, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sanabria. Indipsonibili: Bianchetti, Collocolo. Squalificati: Payero. Diffidati: -
Arbitro: Pairetto. Assistenti: Laudato-Regattieri. IV Uomo: Bonacina. Var: Camplone. Avar: Manganiello.