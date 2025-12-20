Lazio-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - È vero che nell'emergenza, la Lazio, negli ultimi due mesi, ha trovato la forza di reagire, ma adesso Maurizio Sarri ne farebbe anche a meno. E invece i biancocelesti si ripresentano all'ennesimo appuntamento del campionato ancora in grave difficoltà, costretti ad affrontare la Cremonese all'Olimpico senza ben otto calciatori. Sperando di recuperare gli influenzati degli ultimi giorni, perché altrimenti le eventuali assenze di Romagnoli e Noslin garantirebbero a Sarri la doppia cifra degli indisponibili. Dovesse dar retta soltanto alle statistiche e alla cabala, la Cremonese in casa della Lazio neppure dovrebbe presentarsi: l’ultima vittoria contro i biancocelesti, all’Olimpico, risale al 1982 e si giocava in Serie B. Sono 6 le sconfitte di fila, 13 quelle incassate negli ultimi 16 incontri. Ma la versione attuale della Cremonese è una squadra che vuole «rompere le scatole a tutti», come dichiarato da Davide Nicola alla vigilia