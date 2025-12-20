"Ti fai una passeggiata?", Napoli-Bologna: chi arbitra e quel check Var che fece infuriare Conte

RIAD (Arabia Saudita) - Sarà Andrea Colombo a dirigere Napoli-Bologna , finale della Supercoppa italiana in programma lunedì sera (ore 20 italiane a Riad). Insieme al fischietto della sezione di Como, ci saranno gli assistenti Berti e Vecchi , il quarto ufficiale di gara La Penna e gli arbitri Var Di Bello e Pezzuto .

Colombo e i precedenti con Napoli e Bologna

La finale di lunedì sarà la 9ª partita in carriera alla direzione di un match con i campioni d'Italia ma la prima in questa stagione. Il parziale sotto la direzione del fischietto della sezione di Como recita 5 vittorie e 3 sconfitte con l'ultima partita che risale alla 28ª giornata della passata stagione con il successo per 2-1 dei campani contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda il fronte rossoblù sarà la 5ª partita sotto l'arbitraggio di Colombo, il parziale recita 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta che risale alla stagione 2022-23 (6-1 a San Siro contro l'Inter). Ultimo match risale alla 33ª giornata della passata stagione con il successo in extremis contro l'Inter.

Di Bello al Var: il precedente con Conte

Un precedente ad alta tensione c'è e riguarda l'attuale allenatore del Napoli Antonio Conte e Marco Di Bello che lunedì sarà al Var. È la stagione del Covid (2020) e all'Olimpico si affrontarono Roma e l'Inter allenata proprio da Conte. Il match finì 2-2 con rigore di Lukaku all'88' per salvare i nerazzurri ma l'episodio clou avvenne nel primo tempo con Conte che perse le staffe verso il fischietto della sezione di Brindisi. "Di Bello, ti hanno chiamato per farti una passeggiata? Di Bello!" tuinò il tecnico mentre tornava negli spogliatoi infuriato con l'arbitro reo, secondo lui, di aver valutato (al Var) in maniera non corretta l'intervento di Kolarov su Lautaro che innescò il pareggio dei giallorossi sul finale di primo tempo.