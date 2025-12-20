La Juve di Spalletti ruggisce da Champions: 2-1 alla Roma, Gasperini è a un solo punto

Nel momento più difficile, Spalletti ha trovato il collante della Juventus e l'ha resa una squadra. Non un meccanismo perfetto, non un orologio da spettacolo, non una macchina da guerra ma una squadra di calcio, che cerca di fare cose semplici nella grande difficoltà di una classifica da rimettere in sesto, che non avrebbe permesso passi falsi. E dopo il ko di Napoli, quando tutto sembrava precipitare per l'ennesima volta, la svolta mentale con tre vittorie chiave in match delicatissimi, quello contro il Pafos in Champions prima della trasferta di Bologna e della serata di stasera. E siamo a sei vittorie nelle ultime sette partite tra Europa e campionato.