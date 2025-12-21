Tuttosport.com
Cagliari-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoblù ospitano i toscani di Gilardino nel 16° turno del massimo campionato italiano
2 min
Cagliari-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© ANSA

Dopo tre sconfitte di fila il Pisa vuole ritrovare punti, morale e gioco nello scontro diretto in casa del Cagliari. Anche la tifoseria ha salutato la squadra in partenza per la Sardegna, con cori di incitamento e bandiere al vento. Sono 25 i convocati di mister Pisacane per la sfida che il suo Cagliari dovrà affrontare contro il Pisa. Tra le buone notizie per il tecnico rossoblù ci sono i recuperi di Mina e Borrelli. Assenti per la gara della Unipol Domus i lungodegenti Belotti e Felici e i due impegnati in Coppa d'Africa Liteta e Luvumbo. Convocazione anche per il Primavera Trepy.

Segui Cagliari-Pisa LIVE sul nostro sito

Dove vedere Cagliari-Pisa: diretta tv e streaming

La partita tra Cagliari e Pisa è in programma alle ore 12.30 ed è visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Cagliari-Pisa, probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano, Folorunsho; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Rodriguez, Deiola, Mazzitelli, Rog, Borrelli, Esposito, Trepy.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Angori; Moreo, Cuadrado; Meister. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

ARBITRO: Fourneau. ASSISTENTI: Bindoni-Monaco. QUARTO UOMO: Collu. VAR: Manganiello. AVAR: Ghersini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

