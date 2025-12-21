Cagliari-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dopo tre sconfitte di fila il Pisa vuole ritrovare punti, morale e gioco nello scontro diretto in casa del Cagliari. Anche la tifoseria ha salutato la squadra in partenza per la Sardegna, con cori di incitamento e bandiere al vento. Sono 25 i convocati di mister Pisacane per la sfida che il suo Cagliari dovrà affrontare contro il Pisa. Tra le buone notizie per il tecnico rossoblù ci sono i recuperi di Mina e Borrelli. Assenti per la gara della Unipol Domus i lungodegenti Belotti e Felici e i due impegnati in Coppa d'Africa Liteta e Luvumbo. Convocazione anche per il Primavera Trepy.