Pagelle Lazio-Cremonese: Vardy e Castellanos annullati. Romagnoli e Baschirotto alzano il muro

E' terminata 0-0 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese , gara che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A . In una partita con poche emozioni l'unico sussulto arriva nel finale: in pieno recupero infatti tra gli ospiti viene espulso Ceccherini per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri appena fuori area, con Cataldi che ha scheggiato l'incrocio dei pali sulla seguente punizione.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6 Mai seriamente impegnato, porta a casa l'ennesimo clean sheet.

Marusic 6 Qualche scarabocchio iniziale, cresce nella ripresa.

Gila 6 Mai in difficoltà, deve spendere il fallo tattico solo in una ripartenza nel finale.

Romagnoli 6.5 Preciso e puntuale nel confronto con Vardy, fa valere grande esperienza.

Pellegrini 6.5 Benissimo nelle due fasi, è quello che si propone più volte mettendo in mezzo palloni interessanti. Lazzari (37' st) ng.

Guendouzi 6 Riscatta una prestazione confusionaria con due scatti nel finale che portano la Lazio a centimetri dal vantaggio. Giallo ingenuo da diffidato.

Cataldi 6.5 Una quantità enorme di palloni toccati e recuperati. Sempre alto e propositivo, per poco non regala i tre punti con l'ultima punizione.

Vecino 5.5 Se alla Lazio manca profondità e anche per le poche iniziative che prende. Belahyane (18' st) 6 In campo dopo tanto tempo, rispetta il compito.

Cancellieri 5 Piatto, senza ritmo, non dà mai ampiezza. La chance migliore nel finale gliela cancella Ceccherini.

Castellanos 4.5 Si fa annullare da Baschirotto, è quasi sempre per terra a reclamare qualcosa che non c'è. Nessun tiro in porta e altra bocciatura.

Pedro 5 Accentra la sua posizione ma nello stretto fatica. Non dà mai la parvenza di poter essere pericoloso. Noslin (18' st) 6 Ingresso che dà più energia, pur senza creare granché.

All. Sarri 5.5 Punto anonimo come la prestazione della sua Lazio. Stavolta paga le tante assenze, conferma giusto la solidità difensiva.