Pagelle Lazio-Cremonese: Vardy e Castellanos annullati. Romagnoli e Baschirotto alzano il muro

Voti e giudizi della sfida dell'Olimpico: Provedel mai seriamente impegnato, Audero decisivo nel finale
Pagelle Lazio-Cremonese: Vardy e Castellanos annullati. Romagnoli e Baschirotto alzano il muro
Francesco Tringali
3 min

E' terminata 0-0 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese, gara che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A. In una partita con poche emozioni l'unico sussulto arriva nel finale: in pieno recupero infatti tra gli ospiti viene espulso Ceccherini per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri appena fuori area, con Cataldi che ha scheggiato l'incrocio dei pali sulla seguente punizione.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6 Mai seriamente impegnato, porta a casa l'ennesimo clean sheet. 
Marusic 6 Qualche scarabocchio iniziale, cresce nella ripresa.  
Gila 6 Mai in difficoltà, deve spendere il fallo tattico solo in una ripartenza nel finale. 
Romagnoli 6.5 Preciso e puntuale nel confronto con Vardy, fa valere grande esperienza. 
Pellegrini 6.5 Benissimo nelle due fasi, è quello che si propone più volte mettendo in mezzo palloni interessanti. Lazzari (37' st) ng. 
Guendouzi 6 Riscatta una prestazione confusionaria con due scatti nel finale che portano la Lazio a centimetri dal vantaggio. Giallo ingenuo da diffidato. 
Cataldi 6.5 Una quantità enorme di palloni toccati e recuperati. Sempre alto e propositivo, per poco non regala i tre punti con l'ultima punizione. 
Vecino 5.5 Se alla Lazio manca profondità e anche per le poche iniziative che prende. Belahyane (18' st) 6 In campo dopo tanto tempo, rispetta il compito. 
Cancellieri 5 Piatto, senza ritmo, non dà mai ampiezza. La chance migliore nel finale gliela cancella Ceccherini. 
Castellanos 4.5 Si fa annullare da Baschirotto, è quasi sempre per terra a reclamare qualcosa che non c'è. Nessun tiro in porta e altra bocciatura. 
Pedro 5 Accentra la sua posizione ma nello stretto fatica. Non dà mai la parvenza di poter essere pericoloso. Noslin (18' st) 6 Ingresso che dà più energia, pur senza creare granché. 
All. Sarri 5.5 Punto anonimo come la prestazione della sua Lazio. Stavolta paga le tante assenze, conferma giusto la solidità difensiva.  

Le pagelle della Cremonese

Audero 6.5 Decisivo nel finale, pur senza grandi miracoli. 
Terracciano 6.5 Non va mai in affanno contro i fantasisti laziali, sempre a tempo con la linea e preciso nelle preventive. 
Baschirotto 6.5 Perfetto su Castellanos, sempre pulito e in anticipo a togliergli tempo e spazio. 
Folino 6 Legge con intelligenza tante situazioni di gioco. Dalla mischia ne esce spesso vincente. Ceccherini (25' st) 5 Si sacrifica da ultimo uomo per non concedere a Cancellieri di calciare in porta. 
Barbieri 6 Non concede metri a Pedro, tampona bene pure su Noslin nel secondo tempo. Floriani (43' st) ng. 
Bondo 6 La Lazio gli lascia il primo palleggio, rimane lucido in impostazione e dà ossigeno in raddoppio.  
Grassi 6 Lotta in mezzo al campo provando a inseguire e a raddoppiare sulle frecce laziali. Vandeputte (24' st) 5.5 Non riesce a incidere quando la Cremonese capisce che si deve accontentare del punto. 
Johnsen 6 Si abbassa per legare il gioco, nello stretto fa valere la grande tecnica, poi non trova rinforzi. Zerbin (31' st) ng. 
Pezzella 6 Rimane basso per tamponare su Cancellieri.  
Bonazzoli 6 L'unico lì davanti che prova a inventare qualcosa di diverso, prendendosi pure dei rischi. Sanabria (31' st) ng. 
Vardy 5.5 Una sola chance in mezzo a tanto lavoro sporco. Non trasforma di testa una buona palla di Bonazzoli. 
All. Nicola 6 Cremonese organizzata e solida, concede pochissimo alla Lazio e aggiunge un punto meritato alla sua ottima classifica. 

