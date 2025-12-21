Bologna, Italiano scuote gli animi: "Le finali vanno vinte, altrimenti…"

RIAD (Arabia Saudita) - Dopo la finale di Coppa Italia vinta contro il Milan il Bologna di Vincenzo Italiano si giocherà un'altra finale in questo 2025. A Riad i rossoblù affronteranno lunedì (ore 20) il Napoli per giocarsi la Supercoppa, le parole dell'allenatore degli emiliani alla vigilia: "Ci giochiamo tantissimo, abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, la prepareremo nel migliore dei modi. Dobbiamo prepararla bene sotto l'aspetto mentale, sono 90 minuti dove bisogna spingere forte - aggiunge - Ogni partita è diversa, dobbiamo prepararla per ciò che sappiamo fare noi, cercare di dare gioia a noi stessi e al nostro pubblico, alla nostra società. È una partita diversa dalle altre, va affrontata nel migliore dei modi. Domani affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo giocarci la nostra chance"".

Ansia? Italiano: "Massima concentrazione"

Il tecnico sull'atmosfera nella squadra: "Ansia direi di no, dobbiamo veramente allontanarla. C'è attesa e grande emozione per questa partita, massima concentrazione su quello che andremo a fare e nient'altro. Dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie, soprattutto quelli che hanno giocato la semifinale. Abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla sotto l'aspetto del recupero, domani dobbiamo mandare in campo chi può performare a un livello altissimo. Speriamo di averli tutti ma credo che la gioia e la felicità di aver vinto la semifinale possa darti la possibilità di recuperare in fretta. Niente ansia, c'è solo concentrazione e focus sulla partita. Dobbiamo farci trovare pronti e dare il massimo".

"Quando si giocano le finali conta una sola cosa..."

Italiano ha chiaro l'obiettivo ricordando anche i suoi precedenti: "È inutile dire 'già esser qui è un successo, abbiamo già fatto la storia'. Quando si giocano le finali l'unica volontà che hai è essere tu a gioire e alzare il trofeo. Cercherò insieme ai ragazzi di dare il massimo. È bello giocare queste partite, sono sensazioni bellissime, arrivi all'epilogo di un percorso che nasce vincendo la Coppa Italia, ti dà la possibilità di giocare partite di questa importanza. Sono gare uniche, emozionanti, è emozionante stare qui a battagliare per un trofeo del genere. Le finali si vincono? Si, sono d'accordo con questa frase visto che dal momento in cui perdi stai troppo male. Vanno giocate, ma se le vinci tutto ha un sapore diverso. È l'ottava che affronto, ma il mio ricordo è che l'ho sempre giocate a testa alta cercando di onorare quella che è una finale. Non bisogna avere rimpianti".