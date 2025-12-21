Moreo gela il Cagliari nel finale: il Pisa strappa il pari all'Unipol Domus

CAGLIARI - La domenica della 16ª giornata di campionato si apre con lo scontro salvezza all'Unipol Domus che ha visto il pareggio in extremis del Pisa per 2-2 contro il Cagliari. Per i sardi prosegue il momento non semplice con una sola vittoria (contro la Roma) nelle ultime 12 partite mentre i toscai interrompono la striscia di 3 sconfitte filate.

Primo tempo divertente che vive il momento della svolta al 42' quando l'arbitro assegna calcio di rigore per il Pisa per fallo di mano di Adopo in area. L'ex Tramoni si presenta su dischetto e non sbaglia per l'1-0. Ad inizio ripresa arriva i padroni di casa riprendono gli avversari al 58' con il bel cross di Zappa dove si tuffa sul secondo palo Folorunsho che, nel segnare, si infortuna picchiando la gamba destra contro il palo. Pisacane corre ai ripari sostituendo l'ex Napoli con Mazzitelli al 63'. Il Pisa dopo essersi abbassato si sbilancia troppo, il Cagliari prende fiducia e al 70' costruisce un'azione perfetta con Gaetano che serve Kilicsoy dal limite, il turco si libera e con il destro batet Semper per la prima rete in stagione che vale il sorpasso. Quando tutto sembra portare al successo dei padroni di casa ecco il guizzo degli ospiti all'88': Calabresi recupera palla, Leris mette in area dove Moreo con un gran movimento e conclusione batte Caprile per il 2-2! Per il Cagliari si tratta del 7° gol subito negli ultimi 15 minuti in questa stagione e a momenti subisce il 3-2 con una carabola che ha visto Palestra rischiare l'autogol al 92'