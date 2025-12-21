Pisacane, rimpianto Cagliari: "Serve più furbizia". E Gilardino: "Faremo valutazioni"

CAGLIARI - Un pari che non va giù, per Fabio Pisacane: "Nelle ultime tre gare in casa abbiamo perso quattro punti. Meno bellezza nei momenti chiave. A volte serve un po' di sana furbizia. Nel primo tempo Cagliari sottotono, abbiamo sofferto molto i calci piazzati. Nella ripresa meglio, ma non si possono gettare via due punti così. Peccato. Eravamo in controllo. Paghiamo il fatto che in certi casi siamo troppo ingenui", le parole ai microfoni di Sky. Una partita raddrizzata anche con i cambi: "Avevamo l'idea di fare una gara d'attacco. Nella ripresa ho buttato dentro Idrissi perché volevo più freschezza e ho fatto salire Palestra. Bene, ma vincere la partita oggi sarebbe stato importante". Spazio ai 2005. Rodriguez? "Forte, di partita in partita cresce. Kilicsoy? Felice per il ragazzo: il tempo è galantuomo e l'ha premiato". Luperto in panchina e in partenza? "Posso parlare solo della scelta tecnica, del mercato se ne occupa il direttore sportivo".
Le parole di Gilardino
"Ho visto una bella risposta di carattere e determinazione da parte dei miei ragazzi dopo la trasferta di Lecce. Abbiamo fatto molto bene, riuscendo anche a trovare il vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa sono venute fuori le qualità degli avversari, ma non si possono prendere due gol così. Bisogna continuare a lavorare sui principi tattici. Abbiamo avuto una reazione importante e dopo averla pareggiata, avremmo anche potuto vincerla. Per come si era messa la gara, ci portiamo a casa questo punto. Non è facile venire qui, dove faticheranno in tanti. Mercato? Parlo quotidianamente con la società. Sono contento della rosa, ma ci saranno delle valutazioni da fare. Se ci saranno delle opportunità, le prenderemo in considerazione". Lo dice il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ai medesimi microfoni.