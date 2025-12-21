Toro, Vlasic decisivo su rigore: Sassuolo piegato di misura. Baroni a -5 dal Bologna

Qualcosa è cambiato in casa Toro. Dopo il successo interno sulla Cremonese, gli uomini di Marco Baroni sbancano il Mapei Stadium e ridanno fiato una classifica rimasta congelata per 3 giornate consecutive. Al 16º appuntamento di campionato, i granata superano per 1-0 il Sassuolo grazie al rigore provocato dall'incursione di Giovanni Simeone e trasformato dal Nikola Vlasic al 66': la classifica riporta ora 20 punti con un ritardo di 5 lunghezze dal 6º posto, con il Bologna impegnato in Supercoppa dove lunedì 22 contenderà al Napoli l'ultimo atto. Già reduci dal pareggio con il Milan, gli uomini di Fabio Grosso - con l'ex Juve Tarik Muharemović che è entrato nel mirino delle big - rimediano il 4º ko casalingo in Serie A e restano fermi a quota 21 punti - . L'agenda del Toro prevede ora la gara interna con il Cagliari in programma il 27 dicembre (ore 15). I neroverdi sono invece attesi a Bologna all'appuntamento di domenica 28 (ore 18).
Sassuolo-Torino: il racconto della partita
Buon avvio di gara del Toro, che nonostante l'assenza di occasioni da gol guadagna campo per poi conquistare un calcio di rigore per un intervento di Doig su Adams. Riavvolto il nastro dell'episodio, l'arbitro rileva il fallo precedente di Tameze su Matic. Non passa molto che Zapata riceve da Pedersen sottorete spedisce alto nonostante la porta spalancata. Nella ripresa, è il Sassuolo a fare la voce grossa con il sinistro a giro di Volpato intercettato da Paleari. I garanata ci provano allora con Lazaro che spreca la seconda occasione da gol a portiere battuto calciando fuori: la posizione dell'esterno era però in offside. Si torna allora sull'altra sponda con l'ex Toro Walukiewicz a spaventare gli ospiti con un destro che sfiora la traversa. Al 64', Doig atterra Simeone in area e Calzavara indica il dischetto senza esitare: dagli 11 metri Vlasic non sbaglia e mette a segno il suo quarto gol in campionato. I padroni di casa provano a pareggiare i conti con il colpo di testa di Lipani che termina di poco alto sopra la traversa. La formazione di Baroni insiste nella caccia al raddoppio con una nuova incursione in area di Simeone fermato questa volta dall'intervento di Muric. All'82', Maripan calcia bene dal limite e manca di poco lo specchio della porta. Nel finale, il portiere neroverde nega la rete del 2-0 e tiene in vita l'ultima speranza per il Sassuolo. Ma al triplice fischio esultano i granata.