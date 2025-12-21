Toro, Vlasic decisivo su rigore: Sassuolo piegato di misura. Baroni a -5 dal Bologna

Qualcosa è cambiato in casa Toro. Dopo il successo interno sulla Cremonese, gli uomini di Marco Baroni sbancano il Mapei Stadium e ridanno fiato una classifica rimasta congelata per 3 giornate consecutive. Al 16º appuntamento di campionato, i granata superano per 1-0 il Sassuolo grazie al rigore provocato dall'incursione di Giovanni Simeone e trasformato dal Nikola Vlasic al 66': la classifica riporta ora 20 punti con un ritardo di 5 lunghezze dal 6º posto, con il Bologna impegnato in Supercoppa dove lunedì 22 contenderà al Napoli l'ultimo atto. Già reduci dal pareggio con il Milan, gli uomini di Fabio Grosso - con l'ex Juve Tarik Muharemović che è entrato nel mirino delle big - rimediano il 4º ko casalingo in Serie A e restano fermi a quota 21 punti - . L'agenda del Toro prevede ora la gara interna con il Cagliari in programma il 27 dicembre (ore 15). I neroverdi sono invece attesi a Bologna all'appuntamento di domenica 28 (ore 18).