Il Genoa crolla all’ultimo assalto: Hien spinge l’Atalanta su in classifica

GENOVA - Una rete all'ultimo respiro regala tre punti d'oro all'Atalanta nel posticipo del 16° turno di Serie A sul campo del Genoa. Non basta il cuore alla formazione di De Rossi, rimasta in dieci uomini dal 3' del primo tempo per il rosso diretto ricevuto dal portiere Leali, ad evitare un ko che tiene i rossoblù in pinea lotta salvezza. Basta invece a Palladino il primo gol in Serie A di Hien, al minuto 94, per salire al nono posto in classifica e riaccendere le speranze europee della Dea.
Genoa-Atalanta, il match
Subito partenza in salita per i padroni di casa che al 3' restano in 10 uomini: Maldini scappa a Norton Cuffy e si invola verso la porta, Leali esce e lo atterra, nessun dubbio sul colore del cartellino. Nonostante la superiorità numerica, la Dea non riesce ad incidere, anzi è il Genoa a concludere verso la porta con Vitinha. Nel recupero della prima frazione arriva l'occasione nerazzurra, ma è super l'intervento di Vasquez sulla linea di porta prima dell'arrivo di Scamacca. Ad inizio la prima vera palla gol è subito per il Genoa, Vitinha spreca da ottima posizione colpendo male. De Ketelaere suona la carica per gli ospiti eppure un'altra grande occasione arriva con il colpo di testa di Colombo che Carnesecchi allontana con un riflesso dallo specchio della porta. Palladino decide di mettere dentro tutto il potenziale offensivo per l'assalto finale. Ci prova prima Zalewski con Sommariva a deviare in angolo, poi al 94' errore in uscita del portiere genoano e Hien di testa sfrutta alla perfezione un corner che regala tre punti d'oro all'Atalanta