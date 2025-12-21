Il Genoa crolla all’ultimo assalto: Hien spinge l’Atalanta su in classifica

Genoa-Atalanta, il match

Subito partenza in salita per i padroni di casa che al 3' restano in 10 uomini: Maldini scappa a Norton Cuffy e si invola verso la porta, Leali esce e lo atterra, nessun dubbio sul colore del cartellino. Nonostante la superiorità numerica, la Dea non riesce ad incidere, anzi è il Genoa a concludere verso la porta con Vitinha. Nel recupero della prima frazione arriva l'occasione nerazzurra, ma è super l'intervento di Vasquez sulla linea di porta prima dell'arrivo di Scamacca. Ad inizio la prima vera palla gol è subito per il Genoa, Vitinha spreca da ottima posizione colpendo male. De Ketelaere suona la carica per gli ospiti eppure un'altra grande occasione arriva con il colpo di testa di Colombo che Carnesecchi allontana con un riflesso dallo specchio della porta. Palladino decide di mettere dentro tutto il potenziale offensivo per l'assalto finale. Ci prova prima Zalewski con Sommariva a deviare in angolo, poi al 94' errore in uscita del portiere genoano e Hien di testa sfrutta alla perfezione un corner che regala tre punti d'oro all'Atalanta